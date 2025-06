La magia del Symbol Club torna a illuminare il Centro Storico di San Marino con la quinta edizione di “Symbol Remember” “Contro i logorii della vita moderna”

La magia del Symbol Club torna a illuminare il Centro Storico di San Marino con la quinta edizione di “Symbol Remember”.





Sarà una notte di emozioni, ricordi e grande musica quella di sabato 12 luglio 2025, quando il Campo Bruno Reffi, nel cuore del Centro Storico della Repubblica di San Marino, si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere la quinta edizione di “Symbol Remember”, l’evento celebrativo dedicato all’indimenticabile Symbol Club di Domagnano.

Attivo dal 1998 al 2005, il Symbol è stato più di un semplice locale: un punto di riferimento per migliaia di giovani del territorio e per tanti turisti, affascinati da un ambiente elegante, raffinato e dalla musica coinvolgente che ha segnato un’epoca.

“Symbol Remember” nasce come omaggio a quell’esperienza collettiva, come ponte tra generazioni unite dal desiderio di rivivere la magia di un tempo. La serata vedrà protagonisti assoluti i DJ storici del club, che faranno rivivere l’inconfondibile sound che animava le tre celebri sale del locale.

L’edizione 2025 si presenta con numerose novità:

Scenografia completamente rinnovata, con un palco immersivo e ledwall che proietteranno immagini storiche del Symbol.

Per questa 5° edizione del Symbol Remember ufficiale torna protagonista la musica degli ambienti che facevano parte del locale storico sammarinese

Come da tradizione, l’iniziativa sarà anche occasione di solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione benefica Insiamo, associazione sammarinese che si occupa di oncoematologia pediatrica.

Programma della serata

Ore 20:00 – Cocktail di benvenuto

Ore 21:00 – Cena di gala in perfetto stile anni ’90

Ore 22:30 – Taglio della torta celebrativa e video emozionale con immagini d’epoca

Ore 23:00 – DJ Set con Mr Lory G, Fabio Cori, Maurizio Nari, Marco Corona, Marco Moda e Roberto Parrino

A seguire, special guest e DJ set di chiusura

A solcare il palco del Symbol anche DJ di nuova generazione. Lo scorso anno si è esibita Anna Plonnisen di 16 anni, per questa edizione è stato chiamato Andrea Lombardo di anni 10.

L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, da sempre attenta a valorizzare eventi capaci di coniugare cultura, intrattenimento e identità del territorio.



Dichiarazioni:

Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo:” È sempre molto bello annunciare questa serata, il Symbol Remember è un evento che ci riporta indietro nel tempo, con il valore aggiunto della solidarietà e l’attenzione al ricordo. Un’occasione molto sentita d’incontro, musica e ballo”

Marco Corona, DJ:” Contro i logorii della vita moderna è lo slogan scelto per questa 5° edizione. Rappresenta al meglio lo spirito di questa serata musicale. Sarà proposto un viaggio virtuale all’interno del locale, presente anche Fabio Cori, ultimo DJ impegnato nelle fasi finali di vita del Symbol”

Famiglia Ercolani Volta:” La 5° edizione di Symbol Remember propone una scenografia completamente rinnovata, con un palco ancora più interattivo e uno show molto suggestivo con performance internazionali. Negli anni il Symbol Club ha creato emozioni e ricordi che oggi si rinnovano grazie a questo appuntamento”

Alice Mercadini, Presidente dell’Associazione Insiamo:” È con grande emozione e gratitudine che oggi ci ritroviamo qui per ringraziare pubblicamente la famiglia Ercolani e l’associazione Symbol che ha scelto di credere nella nostra mission e di sostenerla concretamente. Questo oltre ad essere un importante gesto concreto e anche un segnale di vicinanza e fiducia verso gli obiettivi dell’associazione che rappresento. Ogni euro donato si trasformerà in azioni concrete, progetti reali e opportunità. Questo è possibile solo grazie a chi ha scelto di camminare al nostro fianco”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

