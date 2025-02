La magia e l’incanto si sono ripetuti nel secondo appuntamento della Rassegna musicale “Nell’intimo” ad esibirsi Amelia Sharp Nicola Giaquinto e Chiara Di Bert

Lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl si trasforma in spazio intimo e del cuore, luogo dove la mente si ferma e l’anima si allarga, almeno per un po’, il tempo sembra scorrere più lento quando è impreziosito da una melodia, ora lenta ora veloce, ora malinconica ora spumeggiante. Il secondo appuntamento della Rassegna ha ospitato l’esibizione di Chiara Di Bert al violino, Amelia Sharp al violoncello e Nicola Giaquinto al pianoforte. L'obiettivo tenacemente perseguito da questa preziosa iniziativa è quello di offrire un'esperienza musicale coinvolgente e profonda, in un'atmosfera che stimola le emozioni e facilita la connessione con l'interiorità di ciascuno. Musica di alto livello eseguita da professionisti, in un contesto amicale, questo il mood della Rassegna “Nell’intimo-Maestri Presenti, Passati, Futuri”, ci si ispira alla tradizione dei "concerti salotto" del periodo romantico, dove la musica veniva condivisa in ambienti ristretti e familiari. Il programma musicale è stato un tributo al tema delle stagioni, un elemento fondamentale della vita umana, esplorato attraverso le composizioni di Astor Piazzolla e Pëtr Il'ič Čajkovskij, sono state eseguite le "Quattro Stagioni" di Piazzolla, che riflettono il passaggio attraverso le diverse fasi dell'anno con il ritmo vivace del tango, e le composizioni di Čajkovskij da "Le Stagioni", che evocano le emozioni legate ai diversi cicli. Questi eventi donano linfa rigeneratrice non solo agli gli appassionati di musica, ma anche a chi desidera uno spazio temporale di bellezza e riflessione. La vicinanza tra artisti e pubblico è foriera di un’atmosfera ricca di emozioni, trasformando la musica in un’esperienza condivisa e intima. Ogni nota sembrava toccare le corde dell’anima, evocando commozione e gioia, come se le melodie potessero diventare carezze per l’anima. Prossimo appuntamento: 29 marzo - ore 18.30 Anastasia Egorova e Alessandro Vigilante Arie Antiche – La voce e la spinetta.

c.s. Carlo Biagioli SRL

