La magia italo-sammarinese incanta la Spagna: grande successo per Magica Gilly al Festival "Vive la Magia" di León.

C’è un pezzo di Repubblica che sta letteralmente dominando la scena internazionale alla 22ª edizione del Festival Internazionale "Vive la Magia" di León. L’illusionista Magica Gilly, in veste di ambasciatrice della nostra antica terra, sta riscuotendo un successo travolgente nella rassegna spagnola. L'artista è stata fortemente voluta e ingaggiata dal celeberrimo illusionista spagnolo Juan Mayoral, che organizza e dirige l'evento insieme alla moglie, l'artista Violeta Zheng. Entrambi sono nomi di spicco del panorama magico mondiale e sono già stati ospiti d'onore in una passata edizione del Festival di San Marino, a testimonianza di un legame artistico e di stima reciproca che dura nel tempo. Dal 26 al 30 dicembre, Magica Gilly è la protagonista assoluta presso lo "Espacio Vías", uno suggestivo spazio teatrale ricavato da una vecchia stazione ferroviaria. Qui, Gilly mette in scena un vero e proprio "One Man Show" (spettacolo unico) di 20 minuti, replicato due volte al giorno, interamente dedicato al suo raffinato numero in costume cinese. Le repliche stanno registrando un costante tutto esaurito, confermando l’enorme interesse del pubblico verso una proposta basata esclusivamente su studio, disciplina e poesia visiva, lontana da ogni artificio tecnologico o digitale. Assistita dal padre Gabriel, Gilly non sta solo vivendo una tappa fondamentale della sua carriera, ma sta agendo come ambasciatrice ufficiale del Festival Internazionale della Magia di San Marino. La sua missione è promuovere la prossima edizione della storica manifestazione sammarinese, rafforzando i legami tra le eccellenze magiche europee e portando un messaggio di inclusione e meraviglia autentica oltre i confini del Titano.

