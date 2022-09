La magia sammarinese incontra quella spagnola

Il festival internazionale della magia di San Marino da anni è gemellato con Magialdia il più imponente ed importante festival magico al mondo che si svolge ogni anno a Vitoria Gasteiz nei paesi baschi. In questo festival della durata di 15 giorni si possono ammirare artisti esclusivi e in anteprima mondiale. Mago Gabriel e Magica Gilly sono invitati speciali quali rappresentanti del Festival internazionale della magia di San Marino, che lo ricordiamo si svolgerà nei giorni 14/15/16 aprile 2023 patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l'ufficio Turismo di San Marino. In quei tre giorni la piccola Repubblica del Titano si trasformerà nella capitale mondiale della magia tra voli di colombe, donne sospese a mezz'aria, bottiglie che si riempiono inaspettatamente di liquido e ... tantissimo altro. "Dobbiamo dare il meglio dopo lo straordinario successo dell'ultima edizione" ha dichiarato Gabriel ideatore ed organizzatore dell'evento. Non resta che segnare le date nel calendario e prepararsi a vivere momenti magici e completamente fuori dall'ordinario, cosa di cui si ha veramente necessità visti i tempi non facili che stiamo vivendo. Per info sul festival: www.festivalinternazionaledellamagia.com

