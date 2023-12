“La mente mente”. Con la sua nuova canzone, Giosef ci spiega se è davvero così

“La mente mente”. Con la sua nuova canzone, Giosef ci spiega se è davvero così.

“La mente mente”, il nuovo singolo del cantautore Giosef, è online su tutte le piattaforme streaming e in video lirycs su youtube. Il brano che lancia “IL CONCERTO dei 4 ELEMENTI” al teatro degli Atti di Rimini, con il patrocinio del comune di Rimini, come per suggellare la breve (18 anni) ma intensa carriera del cantautore, vuole mettere in risalto uno strumento che madre natura ci ha donato ma che a volte se non si sta attenti potrebbe essere il più grande ostacolo da superare. “Quante volte la Mente ci frena? quante volte ci limitiamo per paura di fallire o per paura di essere giudicati? Proprio per questo ho deciso di creare qualcosa che ancora non avevo mai fatto, un CONCERTO a TEATRO, nella mia città, il mio sogno più grande. Se sto ad ascoltare la Mente, avrei già abbandonato l’idea da tempo e invece eccomi qui ad organizzare qualcosa che va oltre la mia zona di comfort con entusiasmo e passione” racconta Giosef. Il brano è il quarto estratto che prosegue il lancio del nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, in uscita proprio il giorno “DEL CONCERTO dei 4 Elementi” ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’ormai fedele etichetta discografica “YourVoice Records” con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi.

Giosef - Biografia Artista Giosef, al secolo Giuseppe Oppedisano, è un cantautore classe 1982 Dal 2005 comincia l’avventura musicale grazie agli insegnamenti del maestro Davide Conti: i brividi e le emozioni che prova con la musica diventano da subito uno dei temi che abiteranno i suoi brani. Nell’ottobre del 2008 pubblica il suo primo singolo “E’ Tutto Migliore” con la collaborazione dell’etichetta Note Pulite e prosegue il suo cammino di studi presso l’accademia di musica Baravalle di Fossano con Albert Hera per il canto e intraprende un percorso strumentale (pianoforte) con il maestro Enzo Fornione che lo porterà a tuffarsi nella scrittura delle canzoni. Nel 2010 vince la XVI edizione del Notepulite Festival aggiudicandosi una borsa di studio che gli permette di diplomarsi nello stesso anno al Cet Music di Mogol, grazie alla scelta esplicita del maestro, presente in giuria. Nello stesso anno pubblica l’EP "Il Mio Domani” ricevendo riscontri positivi sia dal pubblico che da addetti ai lavori e radio (il brano “Il Mio Domani” ad essere inserito in alta rotazione per un mese su Radio Jukebox in Piemonte). Nel 2012 con “Bolle Di Sapone” partecipa all’accademia Area e nel 2013 vince il concorso internazionale AD Music awards. Dal 2013 al 2015 si unisce al gruppo gospel "Anno Domini Gospel Choir” come voce tenorile, incidendo come membro del coro il disco "Jesus Christ Is The Way”. Nel 2014 vince il premio della stampa al concorso Pop Music Festival. Nel 2015 partecipa al reality musicale Artist Academy Talent Reality in onda sul digitale terrestre e pubblica i singoli “Bolle Di Sapone” e “Non E’ Mai” che saranno poi contenuti nell’EP “Libera Uscita” (con la collaborazione di Roberto Gerardi). Nel luglio 2017 si diploma come insegnante di canto "Voice To Teach®" e pubblica “Città Fantasia”, terzo singolo estratto dall’EP, supportato dal relativo tour italiano. Il 2020 è l’anno del disco “La Rinascita Del Viola” in collaborazione con l’etichetta discografica “YOURVOICE RECORDS” di Rimini, nato da un progetto partito nel 2018 grazie al successo della campagna di crowdfunding su Musicraiser con più di 300.000 streaming in tutte le piattaforme digitali. Nel 2022 il ritorno con un nuovo progetto discografico “Amore e Psiche” di cui “NIENTE DA CAPIRE”, “LE TRE DI NOTTE” e “CREDERE IN UN DIO” sono i primi tre estratti del progetto. Il 19 Gennaio 2024 presso il “teatro degli atti” di Rimini con il patrocinio del comune di Rimini, l’artista terrà un concerto per festeggiare il suo percorso musicale e i suoi primi tre dischi sul mercato discografico.

LINK ARTISTA: Sito Ufficiale: www.giosef.com

Facebook: www.facebook.com/giosefofficial

Instagram: www.instagram.com/giosefofficial/

YouTube: www.youtube.com/giosefofficial

Spotify: https://spoti.fi/330sdwH

cs Marco Giorgi (Yourvoice)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: