La miglior Customer Experience in-store è quella di Marlù

Per il quarto anno consecutivo Marlù si aggiudica il Best Customer Service, per la categoria "Accessori e Bigiotteria" nella survey realizzata da L'Economia del Corriere della Sera e Statista, confermandosi punto di riferimento per disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà di soluzioni offerte. Accanto a brand del lusso come Dior e Rolex, che hanno conquistato i propri consumatori rispettivamente nelle categorie “Abbigliamento Donna” e “Orologeria”, Marlù si distingue ancora una volta con un punteggio di 8,47 nella macrocategoria Abbigliamento&Accessori, dimostrando come un'esperienza d'acquisto di livello alto non sia prerogativa esclusiva dell'alta gamma. Un riconoscimento che arriva in un momento particolarmente significativo per l'azienda: proprio in questi giorni Marlù dà avvio ai festeggiamenti per i 25 anni dalla sua fondazione, un traguardo che racconta la storia di un marchio nato da un'idea semplice - rendere la gioielleria accessibile, contemporanea e vicina alle persone - e diventato oggi una realtà con quasi 100 store monomarca, oltre 1.400 punti vendita multimarca tra corner e space in tutta Italia, e a partire dal 2026 anche in Europa. Un quarto di secolo che Marlù si prepara a celebrare con un ricco palinsesto di eventi, mantenendo al centro lo stesso spirito che ha guidato il marchio fin dagli esordi: quello di un rapporto autentico e diretto con i propri consumatori. Il premio Best Customer Service conferma infatti ciò che Marlù considera il proprio valore fondante: un legame di fiducia costruito ogni giorno nei punti vendita, attraverso un servizio che sa ascoltare, orientare e accompagnare la scelta del cliente. Un'attenzione che negli anni non è mai cambiata, e che oggi accompagna Marlù verso un nuovo importante capitolo della sua storia.

c.s. Marlù







