La ministra Bellanova in visita a San Patrignano: “In comunità per mettere le nostre funzioni al servizio delle persone”

“Vedervi qui e vedere il percorso che state seguendo è una cosa che riempie il cuore, ancor prima di mamma che di ministra. Grazie per l’opportunità di rivolgervi un saluto”. Visibilmente emozionata oggi la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova in occasione della sua visita a San Patrignano. Giunta in comunità per l’ora di pranzo, ha salutato le ragazze e i ragazzi e si è confrontata con i responsabili della comunità: “Abbiamo bisogno di sapere le vostre aspettative rispetto ciò che possiamo fare nelle nostre funzioni che sono importanti, ma che lo sono ancor più se si mettono al servizio dei bisogni delle persone, a maggior ragione di quelle persone che hanno dimostrato forza vincendo le propri fragilità”. L’incontro si è poi focalizzato sull’agricoltura sociale, viste le tante attività della comunità nel campo agricolo e alimentare: “Come ministero abbiamo una responsabilità rispetto l’agricoltura sociale che rappresenta tante delle cose che fate qui, su cui vorrei suggerimenti e proposte perché ora vogliamo farla ripartire consci che si tratta di un settore in cui tanti ragazzi potranno trovare un futuro dignitoso, fatto anche di un reddito dignitoso. L’agricoltura non è solo fatica, è anche bellezza, è costruire e riparare il territorio, ricucire quelle lacerazioni che ci sono state nell’ambiente e creare prodotti di altissima qualità come quelli che fate qui. Sulla base di questo sono venuta qui per ascoltare, conoscere e cercare di dare il mio contributo”. Al termine del pranzo poi la ministra ha fatto visita in alcuni dei settori degli allevamenti e agroalimentari.