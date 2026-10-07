La “Modena Cento Ore 2026” manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche organizzata da Canossa Events e Scuderia Tricolore regala emozioni uniche nel suo passaggio nella Repubblica di San Marino

La “Modena Cento Ore 2026” manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche organizzata da Canossa Events e Scuderia Tricolore regala emozioni uniche nel suo passaggio nella Repubblica di San Marino.

Mercoledì 7 ottobre, dalle ore 8 alle 10, Piazza della Libertà si è trasformata in uno straordinario palcoscenico en plein air, i cento equipaggi provenienti da tutto il mondo hanno attraversato il cuore del Titano, accolti dall’abbraccio del pubblico e dall’atmosfera suggestiva del centro storico. L’arrivo in Piazza della Libertà, cuore pulsante della vita istituzionale del Paese, ha segnato il momento più solenne, con l’accoglienza ufficiale da parte degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali, a testimonianza del prestigio e valore del passaggio della manifestazione sul Titano. La tappa sammarinese si inserisce in un percorso “coast to coast” che ha toccato alcuni dei luoghi più iconici dell’Italia centrale, per concludersi sabato a Modena, capitale della Motor Valley, con le premiazioni finali in piazza Roma. Il transito nella Repubblica di San Marino è stato foriero di un simbolico innesto tra passione, identità e tradizione, trasformando il passaggio delle vetture storiche in un momento intriso di suggestione e forte aggregazione, parte di una manifestazione che ogni anno coniuga sport, turismo e cultura in un’esperienza indimenticabile, sostenuta nella sua tappa sammarinese, dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l’Ufficio del Turismo, resa ancora più preziosa in considerazione dell’intento ecologico, dal 2015 la “Modena Cento Ore” adotta un approccio consapevole in ambito di tutela e sostenibilità ambientale grazie al progetto CarbonZero. Tale iniziativa prevede la piantumazione di un numero di alberi tale da bilanciare completamente la quantità di anidride carbonica emessa durante l’evento. Inoltre, un’attenta scelta di fornitori, servizi alberghieri e racing partners contribuisce a ridurre ulteriormente le emissioni.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo

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