La mostra dei bambini “Dentro il bosco Incantato”

Presso la sala del Centro Sanitario di Borgo Maggiore a San Marino (RSM) si è svolta, venerdì pomeriggio 28 aprile u.s., la mostra dei bambini dell’asilo nido “Il bosco incantato” (il nido di Via Cà Raggio in Domagnano) La titolare Marta Pascucci con tutto il suo gruppo di lavoro hanno scelto questo luogo per invitare l’intera cittadinanza, per restituire al territorio, tramite gli elaborati dei bambini, la documentazione di ciò che si è fatto al nido quest’anno. Il tema era “Le stagioni con le loro festività”: cinque grandi pannelli hanno sostenuto tutte le opere d’arte dei piccoli artisti che, durante l’anno , hanno prodotto al nido. La mostra era supportata da molte fotografie dei bambini che testimoniavano le loro produzioni, concentrati e sereni, desiderosi di fare, di lasciare traccia in una comunità come quella del nido che sa accogliere al contempo le loro emozioni e i loro vissuti. Durante la mostra i visitatori girava un bel video creato dalle educatrici del nido dove si vedevano i bambini durante l’accoglienza con i loro genitori/nonni, durante le attività didattiche, compresi i travestimenti in occasione del Carnevale. Nella sala le educatrici hanno creato uno spazio per i bambini, con tavolo e sedie a loro misura per dar loro la possibilità di disegnare. I bambini hanno apprezzato moltissimo, perché quello spazio si è trasformato presto in un luogo di relazione dove potevano parlarsi, scambiarsi i colori ecc. Anche per i genitori e i nonni è stato un bel momento per incontrare i famigliari degli amici dei loro figli e nipoti condividendo anche un ottimo buffet. I bambini con le loro famiglie hanno ricevuto in omaggio un bellissimo gadget dall’amministrazione che ha così voluto testimoniare il suo sostegno per una significativa iniziativa che ha coinvolto l’intero territorio sammarinese.

c.s. Nido d’Infanzia IL BOSCO INCANTATO