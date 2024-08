La mostra “Tra storia e memoria. Incunaboli a San Marino” prorogata fino al 20 ottobre 2024

La mostra “Tra storia e memoria. Incunaboli a San Marino” prorogata fino al 20 ottobre 2024.

La mostra “Tra storia e memoria. Incunaboli a San Marino”, realizzata in tandem dalla Biblioteca di Stato e dall’Università della Repubblica di San Marino e allestita sui due piani del Museo Pinacoteca San Francesco (centro storico di San Marino Città), è stata prorogata fino al 20 ottobre 2024. La selezione esposta coinvolge 32 incunaboli, termine con il quale vengono indicati i primi prodotti della stampa realizzati fino al 1500. Sono presenti, inoltre, un manoscritto, una aldina del XVI secolo ed uno splendido volume dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alambert del XVIII secolo. La maggior parte degli esemplari proviene dal nucleo fondativo della Biblioteca di Stato, la quale affonda le sue radici nella prima metà del 1800, ed è testimone, attraverso segni e note di antichi sammarinesi, della vita sociale del nostro Paese. Dodici volumi appartengono invece al Fondo Young, una importante collezione acquisita dall’Università di San Marino nel 1991 dietro impulso di Umberto Eco e concentrata sulla mnemotecnica, cioè sui metodi per memorizzare informazioni articolate in modo veloce ed efficace, facendo affidamento su diversi trucchi e stratagemmi. Grazie al lavoro di co-progettazione tra la Biblioteca di Stato e l’Ateneo sammarinese, unitamente a esperti, grafici, traduttrici e Usmaradio, la mostra è stata pensata per essere accessibile a tutti, dai semplici curiosi ai più esperti. Si tratta di un percorso che regala la fruizione di volumi unici: un viaggio nel mondo della stampa e delle sue origini. Un video offre ulteriori e interessanti contenuti. Attraverso QR code, scaricabili con smartphone, si può ascoltare l’audioguida e numerosi approfondimenti, in italiano oltre che in inglese, e in alcuni casi leggere le versioni integrali, digitalizzate, di preziosi libri.

c.s. Istituti Culturali





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: