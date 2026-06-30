La motrice AB-03 torna nel piazzale della Stazione dopo 82 anni

La motrice AB-03 torna nel piazzale della Stazione dopo 82 anni.

Un nuovo importante tassello si aggiunge al percorso di valorizzazione della Ferrovia Storica della Repubblica di San Marino. Nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno 2026, è stato inaugurato il nuovo tratto ferroviario che collega la Galleria Montale al Piazzale della Stazione di San Marino Città, consentendo alla storica elettromotrice AB-03 di fare ritorno, dopo 82 anni, nell'area della “vecchia stazione”. Il progetto è stato sostenuto sin dal suo esordio con forza, dalla Segreteria di Stato per il Territorio dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con AASLP e Associazione Treno Bianco e Azzurro. Alla cerimonia hanno preso parte gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, una rappresentanza della Giunta di Castello Città di San Marino, il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente Matteo Ciacci, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Presidente dell'Associazione Treno Bianco Azzurro Alessandro Rattini, presenti inoltre, tanti cittadini che hanno voluto condividere quella che a tutti gli effetti rappresenta un’operazione culturale di grande valore. L'intervento estende di circa 140 metri il percorso ferroviario attualmente percorribile, portandolo a una lunghezza complessiva di circa 950 metri. Un'opera che assume un forte valore simbolico e identitario, poiché restituisce alla comunità uno dei luoghi più rappresentativi della storia della ferrovia sammarinese e del celebre Treno Bianco Azzurro, con ampie prospettive rivolte al futuro, in primis un rafforzamento dell’offerta turistica, la creazione di nuovi percorsi esperienziali, l'integrazione con i percorsi naturalistici, la possibilità di creare nuovi eventi ed iniziative, modellate sulla scia di questo pezzo di ferrovia che invita al sogno. Nel corso della cerimonia è stato ricordato come la Galleria Montale rappresenti non solo una testimonianza della storia ferroviaria del Paese, ma anche un luogo della memoria collettiva. Durante il secondo conflitto mondiale, infatti, la galleria offrì rifugio a migliaia di sammarinesi e sfollati, diventando simbolo concreto della tradizionale vocazione all'accoglienza della Repubblica di San Marino, vero simbolo identitario. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla riqualificazione dell'area ulteriormente valorizzata dall'opera realizzata dall'artista Eron, che contribuisce a rafforzare il dialogo tra memoria storica, cultura contemporanea e valorizzazione del territorio, con ricadute importanti anche sulle attività commerciali della zona. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Colorificio Sammarinese per il sostegno fornito all'iniziativa artistica. Ricordate tra le numerose sinergie legate al progetto il sostegno dato dalla Fondazione FS italiane, il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo Alan Gasperoni ha letto un messaggio del Direttore Generale Luigi Cantamessa. Dopo gli interventi istituzionali, le Autorità hanno partecipato al tradizionale taglio del nastro inaugurale dell’opera e al primo viaggio ufficiale della motrice AB-03 lungo il nuovo tratto ferroviario. L'inaugurazione rappresenta anche un punto di partenza per ulteriori sviluppi, in primis l'obiettivo di estendere progressivamente la tratta fino a Borgo Maggiore, recuperando il collegamento storico tra il centro storico della Repubblica e il fondovalle. Contestualmente è stato presentato il programma delle corse storico-culturali guidate dell'elettromotrice AB-03, organizzate dall'Associazione Treno Bianco Azzurro in collaborazione con le Segreterie di Stato per il Territorio e per il Turismo. Le visite, gratuite e della durata di circa 40 minuti, si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre con partenza dal Piazzale della Stazione e permetteranno ai visitatori di conoscere la storia della ferrovia e del territorio attraverso un percorso narrato e accompagnato.

Luglio:

Venerdì 10, 17, 24, 31

Sabato 11,18,25

Dalle ore 10 alle 12 dalle 14.30 alle 17.30

Domenica 12,19,26

Dalle ore 10 alle 12

Agosto

Venerdì 7,14,21,28

Sabato 1, 8,22,29

Dalle 10 alle 12, dalle 14.30 alle 17.30

Domenica 2,9,23,30

Dalle 10 alle 12

Settembre

Venerdì 4,11,18,25

Sabato 5,12,19,26

Dalle ore 10 alle 12 - dalle 14.30 alle 17.30

Domenica 6,13,20,27

Dalle ore 10 alle 12

Ingresso gratuito durata esperienza 40 minuti

Partenza ogni ora dal Piazzale della Stazione max 20 persona per ogni corsa

Dichiarazioni istituzionali:

Matteo Ciacci -Segretario di Stato per il Territorio

L'inaugurazione di oggi rappresenta un risultato concreto di un percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e infrastrutturale della Repubblica. Restituire alla comunità un luogo così significativo significa investire nella memoria, nella cultura e nella qualità del nostro territorio. Continueremo a lavorare affinché il progetto della ferrovia storica possa svilupparsi ulteriormente, con l'obiettivo di ricostruire progressivamente il collegamento fino a Borgo Maggiore.

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

La ferrovia storica è uno degli elementi più affascinanti dell'identità sammarinese e rappresenta un'importante opportunità di promozione turistica. Il ritorno dell'AB-03 nel piazzale dell'antica stazione consentirà a cittadini e visitatori di vivere un'esperienza autentica, capace di unire storia, emozione e conoscenza del territorio. Oggi un sogno si avvera, i sammarinesi, i turisti e gli appassionati potranno tornare ad ammirare l’Elettromotrice AB-03 entrare nella sua vecchia Stazione.

c.s.

SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE,

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO

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