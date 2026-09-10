La musica cinese di oggi e della tradizione a San Marino e San Leo

La lunga estate musicale della Camerata del Titano di San Marino si conclude con due concerti dedicati alla Cina musicale di oggi: un percorso tra tradizione, dialogo fra Oriente e Occidente e passione per i grandi compositori europei. Venerdì 11 settembre ore 21:00 - Teatro Titano San Marino RASSEGNA MUSICALE D'ESTATE RESONANCES BELLE Musiche eseguite con lo strumento tradizionale Guzheng Ingresso gratuito. Domenica 13 settembre ore 18:00 - Palazzo Mediceo San Leo (Rn) FRA MUSICHE E LUOGHI... IN VALMARECCHIA IN DIAOLOGUE Domenico Nicola Percetti (violino) - Jiacheng Zhu (pianoforte) Musiche di W. A. Mozart, L. v. Beethoven. Ingresso gratuito.

Belle è un’artista eclettica che suona il guzheng, uno strumento dalla storia millenaria. Il suo programma accosta brani della tradizione a interpretazioni che intrecciano le sonorità del K-pop e della world music. Il pianista JiaCheng Zhou e il violinista italiano Domenico Nicola Percetti presenteranno un programma dedicato al repertorio classico occidentale: la Sonata in si bemolle maggiore K 454 di W. A. Mozart e la Sonata n. 5 op. 24 “Primavera” di L. van Beethoven. Due appuntamenti complementari per scoprire come sensibilità e percorsi diversi possano incontrarsi nella musica, creando nuovi legami tra culture e generazioni. Vi aspettiamo per condividere questi ultimi due appuntamenti della nostra estate musicale!

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