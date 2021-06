La musica come fondamento per la ripartenza: appuntamento in diretta Facebook con la quarta serata tematica di DOMANI - Motus Liberi

“RIACCENDIAMO LA MUSICA! Artisti e giovani si confrontano sul futuro”, è il titolo della quarta ed ultima serata tematica della rassegna dedicata ai giovani: l’appuntamento è per martedì 15 giugno alle ore 20:30, che come di consueto sarà aperto alla partecipazione di tutti gli interessati attraverso la diretta Facebook sulla pagina di DOMANI - Motus Liberi all’indirizzo: https://www.facebook.com/DomaniMotusLiberi/ Ospiti saranno Monica Hill ed il gruppo dei ragazzi di “San Marino United Artists”, composto da Nicola Della Valle, Sara Jane Ghiotti e Paolo Macina: una rappresentanza di livello altissimo, capace di farsi apprezzare anche fuori dai confini sammarinesi, dando lustro al nostro Paese. Questo perché il linguaggio della musica è universale e ci unisce tutti. Un mondo dove per antonomasia a parlare sono sentimenti, passioni ed emozioni e le differenze diventano un valore aggiunto e non motivo di divisione. Per dare voce ai giovani avremo inoltre con noi Alice Giardi in rappresentanza dell’Associazione Studentesca Sammarinese, mentre per il mondo politico ci sarà il Consigliere e Segretario Generale di DOMANI - Motus Liberi, Gaetano Troina, che si farà portavoce delle proposte ed idee che emergeranno dall’incontro. A fare gli onori di casa, chiaramente, il Presidente del Partito Lorenzo Forcellini Reffi. Non potrebbe esserci finale più azzeccato per una rassegna nata con lo scopo di aggregare i giovani creando un ponte tra le istituzioni, il mondo del lavoro, lo sport e la cultura: sarà dunque una occasione - del resto chi ci segue lo sa bene - per ascoltare le diverse esperienze e naturalmente fare domande agli ospiti provenienti da ambiti differenti, ognuno con la sua storia ed il proprio background, con un filo conduttore preciso: l’amore per la musica. Tale particolare appuntamento ci darà letteralmente l’occasione per sentire voci bellissime, nella consapevolezza che l’arte in tutte le sue declinazioni deve essere fondamento e protagonista della ripartenza.

c.s. DOMANI - Motus Liberi

