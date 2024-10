La musica come strumento di sviluppo e supporto alla genitorialità: il progetto sammarinese “Noi... In Crescendo” diventa argomento di interesse per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

La musica come strumento di sviluppo e supporto alla genitorialità: il progetto sammarinese “Noi... In Crescendo” diventa argomento di interesse per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale.

Il progetto "Noi... In Crescendo", promosso dall'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino in collaborazione con l'Istituto Musicale Sammarinese, patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, diventa argomento di interesse per la rivista della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). Con il titolo “La musica come fattore di sviluppo. “Noi... in crescendo” Progetto musicale di sostegno alla genitorialità nella Repubblica di San Marino”, nel numero di settembre della SIPPS, viene ricordato come tale percorso musicale sia mirato al sostegno della genitorialità responsiva e fondato “su solide basi scientifiche”, con l’obiettivo di sostenere la crescita del bambino e la relazione con il genitore fin dalla gravidanza, attraverso la musica e il canto. Il progetto, avviato da poco più di un anno, si basa su numerosi studi che hanno evidenziato come l'esperienza musicale influenzi positivamente lo sviluppo neuro-evolutivo dei bambini: dal riconoscere la voce della madre alle melodie ascoltate durante la gravidanza, la musica contribuisce alla creazione di connessioni neuronali fin dalle prime fasi della vita. La musica offre inoltre molteplici benefici ai bambini da zero a tre anni, facilitando il neuro-sviluppo, migliorando il linguaggio, la memoria e l’attenzione, favorendo la coordinazione motoria. Infine, la musica sostiene la genitorialità responsiva, regola gli stati emotivi riducendo ansia e stress, creando un ambiente accogliente e sereno. Il progetto prevede diverse fasi, implementate presso l'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino: la formazione specifica del personale sanitario, gli incontri musicali pre-parto, gli incontri musicali post-parto. L’avvio del progetto ha visto la partecipazione entusiasta di 28 donne in gravidanza e i primi feedback ricevuti sottolineano l'importanza e l'efficacia delle attività proposte. Le partecipanti hanno testimoniato come la musica abbia favorito un forte legame con i loro bambini e abbia contribuito al benessere di tutta la famiglia. "Investire sulla genitorialità responsiva, fin dalle fasi prenatali, si può e si deve – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Il progetto 'Noi... In Crescendo' è un esempio significativo di come la musica possa essere integrata nel nostro sistema sanitario come strumento di sostegno alla genitorialità e allo sviluppo dei più piccoli. Siamo orgogliosi che questo progetto sia stato riconosciuto dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale come strumento valido per promuovere il benessere emotivo e cognitivo fin dai primi momenti di vita. Questo tipo di iniziative rappresenta un investimento importante nella salute e nel futuro dei nostri bambini e delle loro famiglie”. “Credo fermamente che progetti come questo possano non solo aiutare i bambini nel loro sviluppo, ma anche supportare i genitori in un momento cruciale della loro vita – dichiara la Direttrice della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli -, portando benefici tangibili per tutta la famiglia. In quest'ottica, ci auguriamo che questo modello possa ispirare ulteriori iniziative nel nostro Paese e non solo." "La musica è un linguaggio universale che, come dimostrano molte ricerche, ha il potere di facilitare lo sviluppo neuro-cognitivo e di rafforzare il legame genitore-figlio – conferma la Direttrice f.f. della UOC Pediatria, Elisabetta Muccioli -. Può incidere su diversi aspetti con importanti fattori protettivi che il bambino porterà con sé per tutta la vita. Salvaguardare la salute di bambini, promuovere la loro crescita e sviluppo, trasformare il futuro accrescendo il loro potenziale umano è un’opportunità di investimento possibile e realizzabile. Offrire questo progetto alle famiglie del nostro territorio sammarinese è un vantaggio per la salute e lo sviluppo precoce del bambino, è un sostegno importante alla genitorialità responsiva e un valore sociale da potenziare. Siamo entusiasti di continuare su questa strada, consapevoli di quanto sia prezioso questo dono alle famiglie e alla comunità.” “La musica è una risorsa preziosa, che va oltre l’ascolto e diventa strumento di crescita, connessione e benessere per tutta la famiglia, elementi che in questi anni stiamo cercando di promuovere in territorio attraverso numerose iniziative – commenta il Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese Giacomo Volpinari –. Siamo orgogliosi che la Società Italiana di Pediatria abbia riconosciuto in “Noi... In Crescendo” un modello innovativo, in grado di contribuire alla crescita del bambino e al benessere emotivo dei genitori fin dai primi momenti di vita.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: