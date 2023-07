La musica di Raoul Casadei risuonerà nel Centro Storico di San Marino

Torna nell’estate sammarinese il San Marino Goodbye Festival. E’ stato presentato oggi alla stampa l'evento dedicato alla musica tradizionale romagnola e ispirato alla celebre canzone dell’Orchestra Casadei dedicata proprio a San Marino. Mercoledì 2 e giovedì 3 agosto dalle 21.00, Campo Bruno Reffi si animerà con la tipica musica romagnola per due serate all’insegna dell’allegria e del divertimento. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “Abbiamo creato il format San Marino Goodbye alcuni anni fa e ogni anno l’evento ha riscosso grande successo. Grazie a Mirko e alla famiglia Casadei riusciamo a tenere vivo il valore della musica folk, popolare e del liscio. E’ un evento che ci ricongiunge con le nostre tradizioni e che, allo stesso tempo, grazie soprattutto all’iniziativa di Mirko Casadei, presenta innovazioni e contaminazioni che rendono tutto fresco e vivace. Sarà un grande evento!” Si inizia mercoledì 2 con Il Ballo di Roberto Pozzi con Maria Pia Timo e Mirko Casadei POPular Folk Orchestra. Il Ballo nasce dall’ incontro tra Mirko e Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile. Lo spettacolo porterà sul palco del Bruno Reffi la storia del Liscio ripercorrendo l’evoluzione sociale delle ultime generazioni. Dagli inizi della Romagna rurale di Carlo Brighi, passando dal periodo del dopoguerra con l’affermazione di Secondo Casadei, fino ad arrivare ai successi nazionali di Raoul Casadei, tra risate, musica e storie. Giovedì 3 agosto sarà presentato il nuovo spettacolo di Mirko Casadei Ciao Mare 50. Verrà allestita una pista da ballo per celebrare con una grande festa i 50 anni della canzone Ciao Mare che Raoul Casadei presentò al Festivalbar nel 1973. Presenterà entrambe le serate il giornalista Roberto Chiesa. Sul palco e in pista non mancheranno i ballerini romagnoli di Balla con noi che interpreteranno le canzoni più significative scritte da Raoul Casadei, come la sua prima opera San Marino Goodbye, Ciao Mare, Simpatia e tante altre. Lo spettacolo sarà arricchito da immagini storiche. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato da Mimica con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. San Marino Goodbye Festival è un evento gratuito.

c.s. Ufficio del Turismo