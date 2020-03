La Musica non si ferma! Proseguono le attività didattiche a distanza per gli allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese

In questo momento di isolamento forzato l’Istituto Musicale Sammarinese continua a stare vicino a tutti i propri allievi. Proseguono infatti le attività didattiche svolte a distanza con tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia: video lezioni on-line, videochiamate, invio di materiale didattico e di registrazioni e tanto altro ancora. In alcuni casi si assiste addirittura ad un’intensificazione dell’impegno rispetto alla nomale attività didattica, complice anche il maggior tempo a disposizione di allievi e insegnanti dovuto all’impossibilità di uscire da casa. L’importanza di queste attività non risiede però solo nella possibilità di proseguire il percorso didattico dei giovani allievi: questi incontri rappresentano infatti per molti ragazzi un momento prezioso di socialità e di contatto con il mondo esterno. Gli appuntamenti con le videolezioni e le scadenze assegnate aiutano inoltre i ragazzi a darsi degli obiettivi e ad organizzare le giornate evitando un pericoloso periodo di totale inattività ed isolamento. Lo staff di Musicagiocando sta invece lavorando ad una sorpresa davvero speciale per i più piccoli: “Storie al telefono bis” (il titolo è un omaggio a Rodari nel suo centesimo compleanno), una raccolta di video e storie interattive registrate a viva voce arricchite da musiche ed effetti sonori. I bambini potranno infatti ascoltare le storie insieme ai loro cari e partecipare attivamente al racconto, suonando oggetti di uso comune adatti a ricreare le diverse atmosfere.