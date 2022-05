La musica rap al Mese Dantesco

Giovedì 2 giugno, a Serravalle nel Parco Dante Alighieri, inaugurato l’anno scorso in occasione del 7° centenario della morte del Sommo Poeta, si terrà il quarto ed ultimo incontro del Mese Dantesco, la rassegna culturale giunta alla 15° edizione, curata dall’Associazione Dante Alighieri in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore e l’Istituto Musicale. Lorenzo Salvatori, in arte IROL, il noto rapper sammarinese, classe ’93, intratterrà il pubblico presente con una coinvolgente e amichevole chiacchierata sul genere musicale Rap, il più amato dalle giovani generazioni, dal titolo “Solito Monte - Due chiacchiere su Rap e Freestyle”. Conduttore radiofonico di Radio San Marino, per cui cura il programma “Radio Tutti”, un progetto dedicato all’integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, e del fuori format “Rapublic”, Salvatori ripercorrerà alcune tappe del suo ricco e significativo percorso artistico, illustrando tramite aneddoti, riflessioni e brani live i meccanismi dell’improvvisazione, il rapporto con la scrittura e la relazione con il ritmo e la parola. Particolarmente attento alle nuove sonorità tecnologiche, Irol evidenzierà i tratti essenziali e caratteristici della musica contemporanea Rap, fortemente creativa che permette ai ragazzi di sperimentare sempre nuove modalità di elaborazione dei propri vissuti e delle proprie emozioni. L’intervento di Lorenzo Salvatori concluderà l’edizione del Mese Dantesco 2022, fiore all’occhiello della Dante Alighieri, iniziata nel lontano 2006 con l’appassionata lectio magistralis tenuta al Teatro Titano dall’indimenticabile prof. Giuseppe Rossi con la partecipazione dell’attore sammarinese Fabrizio Raggi. Le conferenze e letture si tengono sotto il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, della Commissione Nazionale dell’Unesco e della Giunta di Castello di Serravalle, ed anche grazie al contributo economico della Società Unione Mutuo Soccorso. L’Associazione Dante Alighieri e la Giunta di Castello di Serravalle invitano a presenziare numerosi a questo appuntamento conclusivo, condividendo insieme musica rap e la bellezza naturale del Parco Dante Alighieri, sito nel centro storico del Castello.

c.s. Associazione sammarinese Dante Alighieri