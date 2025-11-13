La Nazionale di Calcio di San Marino celebrata nel filone tematico dedicato allo Sport di Poste San Marino

Poste San Marino, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), celebra la Nazionale di Calcio di San Marino, con l’emissione di un francobollo commemorativo appartenente alla serie postale “Sport”, filone tematico che unisce la tradizione filatelica sammarinese ai valori universali dello sport. Il progetto nato dalla sinergia tra Poste San Marino e FSGC celebra il memorabile successo del 18 novembre 2024, quando la Nazionale di San Marino ha conquistato una vittoria storica nel Gruppo D della UEFA Nations League, assicurandosi la promozione al Gruppo C e scrivendo una pagina indimenticabile nella storia sportiva del Paese. Un risultato che ha suscitato entusiasmo e riconoscimento sia a livello nazionale che internazionale. Il francobollo, ritrae la maglia ufficiale della squadra su uno sfondo azzurro ed è emesso in tiratura limitata di 25.000 esemplari, ciascuno dal valore di 4,95 euro. Per la prima volta nella storia filatelica sammarinese, è stata utilizzata la carta adesiva floccata, un supporto innovativo che offre ai collezionisti un prodotto unico nel suo genere. “Con questa emissione, Poste San Marino desidera rendere omaggio alla Nazionale e, al tempo stesso, confermare la volontà di coniugare la passione sportiva con la tradizione filatelica, valorizzando il significato universale dello sport, capace di unire generazioni e comunità,” ha dichiarato il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici. “Questa maglia continua a rappresentare qualcosa di più grande del punteggio sportivo: è il segno di chi non smette di crederci, di chi scende in campo per onorare un sogno, di chi gioca per amore della propria terra”. “Siamo onorati dalle parole della Direzione di Poste San Marino e dalla scelta di omaggiare la nostra Nazionale con l’emissione di un francobollo e di un annullo celebrativi della promozione alla Lega C di UEFA Nations League ad un anno esatto di distanza” – commenta Luigi Zafferani, Segretario Generale della FSGC. “La tradizione filatelica e numismatica sammarinese è riconosciuta quale assoluta eccellenza all’interno e oltre i confini sammarinesi, per questo non possiamo che essere orgogliosi della prima emissione dedicata alla Nazionale di San Marino. Peraltro, questa inedita collaborazione potrebbe rappresentare solo il primo di una serie di prodotti filatelici dedicati all’attività calcistica in territorio. Mi piace infine pensare che il formato unico e senza precedenti di questa emissione possa catturare non solo l’attenzione di collezionisti e appassionati di lungo corso, ma – ricordando in parte le figurine con cui tanti di noi hanno iniziato a conoscere ed amare il calcio – potrà avvicinare molte altre persone alla Nazionale di San Marino”.

Il francobollo celebrativo sarà disponibile a partire da martedì 18 novembre 2025 sul sito ufficiale www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

Specifiche tecniche dell’emissione filatelica Sport: Nazionale di calcio di San Marino

- Valori: foglietto formato da n.1 valore da euro 4,95 (quattro/95)

- Tiratura: 25.000 foglietti

- Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

- Carta: carta adesiva floccata

- Formato foglietto: 50 x 70 mm Il francobollo da euro 4,95 (quattro/95) riporta la maglia della Nazionale di calcio di San Marino su sfondo azzurro.



c.s. Poste San Marino e Federazione Sammarinese Giuoco Calcio








