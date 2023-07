La Notte Rosa, gli eventi a Coriano

Yoga e camminate all’alba, una grande festa dei produttori agricoli locali e delle cose buone della terra, fiabe animate e spettacoli per bambini e famiglie: sono gli ingredienti della Notte Rosa di Coriano, l’evento collettivo che dal 7 al 9 luglio apre ufficialmente l’estate, dalle spiagge alle colline, all’insegna dell’accoglienza tipicamente romagnola. Si parte venerdì 7 luglio 2023 con La notte rosa dei bambini e la Combriccola dei Lillipuziani Casinò Royal. Per la rassegna del Festival diffuso Pane Burro e Burattini andrà in scena lo spettacolo di giocoleria e acrobatica in cui due bizzarri personaggi si esibiranno in un esilarante spettacolo di clownerie e giocoleria. In un crescendo di situazioni comiche e paradossali, tra serpenti svogliati, giocoleria infuocata e improvvisate acrobazie, il Capo e il suo maldestro assistente, apriranno agli spettatori, grandi e piccini, le porte del fantastico mondo del teatro di strada. Con la Compagnia Fratelli di Taglia e Arcipelago Ragazzi al parco della Parrocchia di Ospedaletto, via Cerasolo 1 - Coriano. Inizio spettacolo ore 21.30.Ingresso libero Nel centro storico sabato 8 luglio 2023 tra le mura del Castello Malatestiano spazio ad Arancione è la notte al Castello dei Bambini fiabe e letture animate, musica dal vivo, video proiezioni, pic-nic e mercatino dei libri in collaborazione con il Premio Andersen. Nella suggestiva scenografia notturna del castello saranno presenti un punto ristoro - street food allestito dalla Cantinetta della Corte di Coriano e un mercatino dei libri in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi di Rimini. Dalle ore 20.15 picnic sull’erba, porta un plaid, il pic-nic se vuoi, lo puoi prenotare a la Cantinetta della Corte, tel. 329 9461660 o portarlo da casa. Dalle ore 21,30 Fiabe e letture animate di libri per ragazzi. Evento del Comune di Coriano in collaborazione della Compagnia Fratelli di Taglia, Arcipelago Ragazzi e Pro Loco Coriano. Ingresso unico 6 €. Sabato 8 luglio nella terrazza di Spaccio con “Pink Sunset”, è previsto uno spettacolo live con l’esibizione dei Sanpa Singers, la formazione di giovani ragazze e ragazzi ospiti della comunità. Domenica 9 luglio 2023 all’insegna della natura e del wellness nella Pink Week. Yoga e camminata all’alba con un saluto al sole per un risveglio all’insegna del benessere. Una rigenerante immersione nel verde delle colline corianesi vestite di giallo, in questo periodo dell’anno, per la fioritura dei girasoli. A seguire una camminata di 7 chilometri tra i prati e le valli del territorio. Ritrovo Centro Giovani, via Piane 100 alle 6.30 per la seduta di yoga e saluto al sole con risveglio a base di caffè, ciambella per tutti, poi alle ore 7 camminata con dislivello 100 metri. Evento del Comune di Coriano in collaborazione con Benessere Shiatsu Le Saline e Pro Loco Coriano. DRESS CODE: indossa qualcosa di rosa. Cosa portare: abbigliamento comodo, scarpe da escursione, borraccia con acqua, cappello, 1 telo per yoga. Partecipazione gratuita. Domenica 9 luglio 2023 torna la manifestazione di successo Gramigna - Le storie buone della terra. Mostra - incontro con i prodotti tipici e le biodiversità del territorio e spazio per riscoprire gli antichi saperi e sapori. Le eccellenze del territorio si raccontano e si riuniscono in un mercato agricolo interattivo con oltre 30 produttori locali, dibattito e confronto sui temi dell’agricoltura sostenibile, social e di qualità. A Gramigna si possono trovare ortaggi di stagione biologici, biodinamici e a km zero, piade, cassoni e focacce prodotte con farine integrali macinate a pietra, formaggi di capra e pecora, olio, vino, birra, miele, marmellate, conserve e sottoli, torte e crostate. Il mercato agricolo sarà accompagnato da musica dal vivo, degustazioni guidate, dibattito letterario, ristorazione da asporto e per i più piccoli, dalle ore 18.00, il Ludobus ScomBussolo, un furgone carico di giochi in legno a disposizione di bambini, adulti, famiglie e ragazzi per mettersi alla prova e soprattutto, mettersi in gioco. Alle 18:00 il cantautore riminese Luca Casali presenterà brani dal suo repertorio di musica world, folk, blues, roots, elettronica e testi legati al cambiamento climatico. Dalle ore 19.00 la condotta Slow food di Rimini e San Marino guiderà i visitatori ad una degustazione sensoriale di alcuni prodotti gastronomici del territorio attraverso due percorsi: “Buono a sapersi!”, una fragrante opportunità per allenare i sensi a riscoprire il gusto dei sapori, nutrire la mente con “i saperi dei cereali”, per avvicinarsi e promuovere la panificazione semplice, tradizionale e profumata e, “Usa il buon senso!”, una palestra sensoriale per tutte le età in uno spazio libero dove mettersi alla prova coi 5 sensi. Alle 19.30 musica con il giovane cantautore corianese SonoGiove. Alle 20:45 intervista con Maurizio Pagliassotti, reporter, autore di reportage quali Ancora dodici chilometri. Migranti in fuga sulla rotta alpina e La guerra invisibile che affronterà il tema dei braccianti migranti in agricoltura. Dalle 21.30 la musica folcloristica dall’Italia e dal mondo suonata dal gruppo musicale Musikorè e il corpo di ballo Fermento Etnico: sarà l’occasione per danzare insieme al passo e al ritmo dei balli popolari. Evento del Comune di Coriano, Pro Loco Coriano e Ass. Corrente Alternativa, con la partecipazione del Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP. Parco dei Cerchi via Garibaldi/via Lavatoio, dalle ore 18 alle ore 23 - Ingresso libero “L’ospitalità, l’accoglienza e il sorriso scorrono nelle vene dei romagnoli - affermano il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore Turismo Ambiente Eventi, Anna Pazzaglia -. La capacità di rimboccarsi le maniche è da sempre una caratteristica innata della popolazione di questo meraviglioso territorio. Con la Notte Rosa parte l’estate e Coriano è pronta ad accogliere i turisti che, ad una manciata di chilometri dalla costa, hanno la possibilità di trascorrere diverse occasioni di divertimento, da Gramigna, eccezionale vetrina di prodotti a chilometro zero delle nostre terre, alla scoperta del territorio con camminate e yoga senza dimenticare le famiglie con bambini, a loro abbiamo dedicato fiabe e letture animate di un modo fantastico”.

