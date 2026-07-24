La nuova Pieve di San Marino: 200 anni di storia

Duecento anni fa, il 28 luglio 1826, viene posta la prima pietra della nuova Pieve di San Marino, edificio in stile neoclassico progettato dall’architetto bolognese Antonio Serra (1783-1847). Cento anni dopo, il 21 luglio 1926, la nuova Pieve è elevata alla dignità di Basilica Minore. Martedì 28 luglio 2026 nella Basilica del Santo e negli Orti dell’Arciprete (piazzale Domus Plebis, San Marino Città), alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, si terrà una commemorazione pubblica di questi importanti anniversari, organizzata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, dagli Istituti Culturali-Musei di Stato, dalla Rettoria della Basilica del Santo e dai Massari del Santo. Alle ore 18.00 sarà celebrata in Basilica una solenne Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, che vedrà la partecipazione della Corale San Marino. A seguire, alle ore 19.00, negli attigui Orti dell’Arciprete, l’architetto Renzo Broccoli terrà l’intervento: “1826: posa della prima pietra della Pieve. 1926: elevazione della Pieve alla dignità di Basilica Minore”. L’architetto Broccoli illustrerà anche alcuni materiali preparatori delle decorazioni plastiche della nuova Pieve, in corso di recupero e studio, appositamente allestiti per questa occasione in una sala della Rettoria. La commemorazione si concluderà con un aperitivo al tramonto negli Orti dell’Arciprete. La cittadinanza è invitata a partecipare.

C.s. - Istituti Culturali







