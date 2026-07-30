La nuova Pieve di San Marino: 200 anni di storia

Il 28 luglio 2026, nella Basilica del Santo e negli Orti dell’Arciprete, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, si è tenuta la commemorazione pubblica del 200.imo anniversario della posa della prima pietra della nuova Pieve di San Marino (28 luglio 1826) e del 100.imo anniversario della sua elevazione alla dignità di Basilica Minore (21 luglio 1926). Forte è il legame delle cittadine e dei cittadini sammarinesi con la Pieve, al tempo stesso luogo di culto e sede dei momenti più rilevanti della vita politica, civile e istituzionale della Repubblica. A riprova di ciò, la numerosa partecipazione in Basilica alla solenne Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, e successivamente, negli Orti dell’Arciprete, alla relazione dell’architetto Renzo Broccoli “1826: posa della prima pietra della Pieve. 1926: elevazione della Pieve alla dignità di Basilica Minore”. L’intervento del relatore è stato introdotto da un saluto del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura. Notevole interesse ha suscitato anche l’esposizione di alcuni materiali preparatori delle decorazioni plastiche della nuova Pieve, in corso di recupero e studio a cura della Sezione Archeologica degli Istituti Culturali, appositamente allestiti per l’occasione in una sala della Rettoria L’iniziativa è stata organizzata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, dagli Istituti Culturali-Musei di Stato (Sezione Archeologica), dalla Rettoria della Basilica del Santo e dai Massari del Santo. Un momento condiviso e partecipato per ricordare gli importanti anniversari della Pieve, monumento identitario della comunità sammarinese.

c.s. Istituti Culturali







