"La pace dovrebbe essere un diritto di tutti", i bambini di Chiesanuova scendono in Piazza per la pace.

Nella piazza “Salvatore Conti” alle ore 11.30, gli alunni e gli insegnanti della Scuola Elementare “Il giardino dei ciliegi” si sono riuniti per svolgere una manifestazione a favore della pace. Inizialmente i bambini si sono disposti su cinque file ordinate poi, a partire dalla classe prima, si è dato il via al corteo. Ognuno ha fatto volteggiare in aria un nastrino marciando intorno alla fontana e creando così un vortice di colore sulle note di “Imagine” e “Give peace a chance”. Anche il cielo, limpido e cristallino, sembrava collaborare mandando messaggi di pace. Poi un minuto di silenzio per ripensare al valore della solidarietà, ricordare che l’unione tra le persone fa la forza, per suggerire alla popolazione di rispettare gli altri e salvaguardare il diritto alla vita, perchè nessuno vorrebbe che le proprie case diventassero macerie. Infine il corteo si è diretto nell’anfiteatro di Chiesanuova dove gli alunni hanno preso posto sui gradoni continuando a sventolare i loro nastri e riproducendo in successione i colori della celebre bandiera della pace. Anche i bambini a gran voce possono tramandare un messaggio forte ed esclamare: “VIVA LA PACE!” LA PACE DOVREBBE ESSERE UN DIRITTO DI TUTTI.

Gli alunni di classe V della Scuola Elementare “Il giardino dei ciliegi”

