La parafarmacia online “Pillola Store” attiva la consegna a domicilio di tutti i suoi prodotti sull’intero territorio sammarinese.

L’emergenza Coronavirus che ogni giorno stiamo vivendo ha sicuramente avuto forte ripercussioni e conseguenze su tutte le nostre abitudini di acquisto. E non parliamo solo delle tante attività sociali come ristoranti e bar, costretti a chiudere e modificare il loro servizio adattandolo alle esigenze attuali, ma anche di quelle dedicate alla cura e al benessere della persona. Per questa ragione Pillola Store, la parafarmacia online con sede a Galazzano dove è possibile acquistare al miglior prezzo di mercato articoli omeopatici, fitoterapici, integratori alimentari, veterinari e di cosmesi, ha avviato in questi giorni il servizio di consegna a domicilio del suo ricco catalogo su tutto il territorio sammarinese. Un servizio garantito senza alcun costo alla consegna, per ordini superiori ai 50€, e con spese minime di trasporto per cifre inferiori. Un ulteriore dimostrazione di come l’azienda sia attenta, soprattutto in questo periodo, alle esigenze dei cittadini che compongono la sua comunità. Pillola Store infatti, a partire dall’inizio della crisi legata al Covid19, aveva già dimostrato grandi segni di solidarietà, promuovendo attivamente una campagna di donazioni alla Protezione Civile Sammarinese, attraverso la cifra simbolica di 50 centesimi per ogni acquisto effettuato sul suo portale. “Questo servizio è stato avviato per sopperire alla sospensione di molte attività del settore e per offrire ai cittadini sammarinesi in quarantena quello che consideriamo un servizio essenziale”, dichiara soddisfatto Massimo Verolini, CEO dell’azienda. “Già da tempo effettuiamo consegne in tutto il territorio della vicina Italia. Questo ci ha permesso in pochi anni di diventare azienda di riferimento del settore”. Un’iniziativa che è anche simbolo del forte carattere innovativo dell’impresa: “questa crisi innescata dal Covid19 è stata l’occasione propizia per farci un buon esame di coscienza e capire quali servizi avremmo potuto implementare per migliorare il nostro business, e con quello, anche la soddisfazione da parte dei nostri clienti. Per questo possiamo affermarlo già da ora: il servizio a domicilio continuerà a essere attivo anche dopo l’emergenza”. Vi consigliamo quindi, in conclusione, di consultare il sito http://www.pillolastore.com e di usufruire già da ora del servizio a domicilio per i numerosi prodotti che potrete trovare consultando attentamente il catalogo.

Dott. Massimo Verolini - CEO di Pillolastore



