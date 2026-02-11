La parola ai cittadini, a partire dai giovani: Libera lancia un sondaggio online per ascoltare le nuove generazioni

Libera apre una nuova fase del proprio percorso politico, fondata su un ascolto diretto, strutturato e partecipato dei cittadini. Un passaggio che segna la volontà del partito di rafforzare il legame con la comunità sammarinese, a partire dai più giovani, per cogliere bisogni, aspirazioni e idee su cui costruire le politiche del futuro. All’interno di questo progetto, che nei prossimi mesi vedrà il susseguirsi di momenti pubblici, incontri tematici e iniziative sul territorio, prende il via un primo strumento concreto di partecipazione: un sondaggio online rivolto ai giovani tra i 14 e i 30 anni, pensato per raccogliere la loro opinione sulla San Marino di oggi e di domani. Il questionario, anonimo e accessibile in pochi minuti, è stato ideato e curato dal Gruppo di Lavoro Turismo e Cultura di Libera, in collaborazione con Generazione Libera, il gruppo giovanile del partito. L’obiettivo è dare voce ai ragazzi e alle ragazze del territorio, offrendo loro uno spazio di espressione diretto su temi centrali come identità, spazi pubblici, cultura, ambiente, formazione e lavoro. Ascoltare i giovani non è solo un atto di attenzione, ma una scelta politica strategica. Comprendere come vedono il Paese, quali sono i loro desideri, le loro difficoltà e le loro proposte è il primo passo per costruire politiche pubbliche efficaci, inclusive e orientate al futuro. Il sondaggio è disponibile sulle pagine social ufficiali di Libera e sarà attivo anche in occasione di eventi e incontri pubblici per garantire la massima partecipazione. Le risposte raccolte saranno utilizzate per disegnare proposte concrete e avviare un confronto trasparente tra cittadini, istituzioni e rappresentanti politici. Con questa iniziativa, Libera ribadisce la centralità dell’ascolto e la volontà di costruire un nuovo modo di fare politica: più aperto, più partecipato, più vicino alle persone. Solo attraverso un dialogo autentico è possibile immaginare e realizzare una San Marino più dinamica, giusta e attrattiva per le nuove generazioni.



c.s. Libera San Marino



