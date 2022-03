La partecipazione attiva del Padiglione San Marino alle iniziative di Expo 2020 Dubai per promuovere il Sistema Paese

Ormai giunti al termine dell'Esposizione Universale di Dubai, palcoscenico internazionale di stimolanti incontri, conferenze e live streaming che valorizzano le best practices dei vari Paesi nei loro numerosi ambiti di azione, il Padiglione San Marino inizia a trarre un bilancio positivo della propria partecipazione alla manifestazione. Nel corso dei sei mesi di Expo, sono state infatti numerose le interazioni con gli altri Stati, le strette di mano e gli scambi culturali. Una partecipazione di San Marino non solo passiva, ma attivamente ricercata attraverso interviste live con i media locali e iniziative organizzate insieme ad altri padiglioni. Tra le più recenti best practices, rientra l’intervento del Direttore di Padiglione Letizia Cardelli alla tavola rotonda organizzata dal Padiglione del Montenegro "Small is Beautiful" il cui il tema principale del dibattito si è incentrato sul concetto di sostenibilitá. L'obiettivo della tavola rotonda a cui hanno partecipato i direttori di Andorra, Bhutan, Costa Rica, Norvegia, San Marino, Suriname e El Salvador, è stato infatti proprio quello di evidenziare e condividere gli impegni, le pratiche e i progetti orientati alla transizione ecologica e solidale sviluppate dai vari Paesi. Quest’ultima, si è rivelata una grande opportunità per ricordare gli asset di San Marino e narrare le sfide e gli obiettivi futuri nel processo di adozione e applicazione di standard e norme nel campo della protezione ambientale e della lotta contro il riscaldamento globale previsti dall’Agenda 2030. Nello specifico in 3 aree di intervento: la riduzione delle emissioni di carbonio, la produzione alimentare 100% biologica e l’abbattimento dei consumi energetici attraverso l’adozione di impianti fotovoltaici, terreno in cui San Marino risulta essere giá al 6° posto nella classifica mondiale dei paesi a livello pro capite. La condivisione di queste esperienze di successo ha aiutato a definire meglio ciò che uno Stato ecologico è o dovrebbe essere, ma anche a dimostrare che i piccoli paesi come San Marino sono destinati ad essere promotori di una incisiva trasformazione all’insegna della sostenibilitá. Interventi significativi sulle opportunità di commercio e di investimento sono avvenute nell’ambito di una live interview con il broadcaster locale Dubai TV, in cui sono stati illustrati il sistema di tassazione, le agevolazioni e i benefit riservati a certe tipologie di aziende, oltre che i rapporti diplomatici che influiscono sugli accordi contro le doppie imposizioni. Questi temi sono stati ulteriormente approfonditi nell’intervista con l’agenzia australiana Alvarex & Marsal Middle East Limited incaricata da Expo di raccogliere le informazioni più aggiornate e i dati attuali e futuri in un Business Compendium dedicato a San Marino. Inoltre, una forte attivitá di promozione del paese al fine di promuovere la Repubblica come meta turistica strategica e hub centrale europeo è avvenuta in diretta ai microfoni di Expo TV, il media ufficiale dell’Esposizione Universale di Dubai ai quali è stato rimarcato il patrimonio culturale e artistico della Repubblica, noto per essere tra i più autentici e antichi del mondo. Interazioni che hanno sensibilizzato notevolmente un’audience, quello dell’area MENASA, che difficilmente era a conoscenza delle informazioni storiche e geografiche del nostro territorio, specialmente approfondite anche durante l’intervista live con Abu Dhabi TV, avvenuta in occasione della promozione del National Day lo scorso 13 febbraio 2022, evento di grande successo per la nostra Repubblica che é stata ricordata dall’intera Expo per le sue cultural performances musicali e artistiche. Un ulteriore tassello che consoliderá l'attività di promozione del Paese ad Expo 2020 Dubai a livello non solo turistico ma anche economico sarà l’organizzazione di un Business Forum il prossimo 28 marzo dal titolo “San Marino: The Ancient Land of Liberty. A business-friendly jurisdiction in the heart of Europe” tenuto da Agenzia per lo Sviluppo economico - Camera di Commercio di San Marino e che vedrà anche la partecipazione del Segretario di Stato per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa Fabio Righi. Una presentazione dedicata ai media locali e di settore, in cui verranno illustrati i vari “asset strategici” della giurisdizione sammarinese in vari ambiti di azione: turistico, contesto internazionale, quadro economico e tassazione. Un invito a scoprire un'incantevole destinazione, patrimonio dell’ UNESCO, territorio non solo da visitare, ma anche meta in cui risiedere e investire per sviluppare vantaggiosi progetti sostenibili e imprenditoriali.

Comunicato stampa

Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione Universale 2020 Dubai



