La partecipazione di WUSME alla Cop 28.

Si è conclusa la COP28 che si è tenuta a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Ha partecipato a questo importante evento l’Associazione W.U.S.M.E, l’Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese, Organizzazione internazionale con sede nella Repubblica di San Marino fondata su iniziativa di Gian Franco Terenzi. W.U.S.M.E. ha contribuito attivamente ai lavori della Conferenza conducendo una tavola rotonda (SIDE EVENT) e disponendo di uno spazio espositivo (EXHIBIT) presso la Blue Zone. La tavola rotonda è stata un'occasione per mettere in luce le principali problematiche e sfide che le piccole e medie imprese si trovano ad affrontare nel loro percorso di transizione ecologica e nei loro rapporti con le grandi imprese in cui collaborano nell’ambito delle filiere produttive, per svolgere un confronto utile ad individuare soluzioni adottate con successo in alcuni paesi e settori, da trasferire ed adattare ad altri contesti, al fine di raggiungere gli obiettivi di trasformazione verde e sviluppo sostenibile e in una logica di partnership reciproca.

