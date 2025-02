La partecipazione sammarinese all’Expo 2025 di Osaka brillerà grazie alle spille in argento dello stemma istituzionale della Repubblica realizzate da Arzilli Gioielli

– Nell’elegante cornice di Arzilli Gioielli nel cuore del centro storico di San Marino, è avvenuta oggi la firma del contratto di sponsorizzazione tra il Commissario Generale Filippo Francini e il titolare della più antica gioielleria del Paese, Marco Arzilli. Una storia d’amore quella tra la Famiglia Arzilli e i gioielli che dura da oltre 90 anni, un’attività tra passato e futuro che detiene ancora oggi il primato di gioielleria più grande d’Europa, meta di vip internazionali, sportivi, imprenditori, attori, cantanti e politici. Non solo gioielli, ma anche orologi e argenteria, realizzati i primi e l’ultima nel laboratorio interno, uno spazio di creazione e produzione nato per avere il controllo sulla qualità dei materiali e delle pietre preziose proposte ai clienti. Personalizzazione, trasformazione e spiccata femminilità dei gioielli sono oggi i valori su cui Arzilli punta. Per il team di manager e volontari del Padiglione di San Marino all’Expo di Osaka, Arzilli Gioielli sta realizzando le spille in argento che riproducono lo stemma istituzionale della Repubblica.

cs Laura Franciosi Expo Osaka 2025