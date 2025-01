La partecipazione sammarinese all’Expo 2025 di Osaka brillerà grazie alle spille in argento dello stemma istituzionale della Repubblica realizzate da Arzilli Gioielli

La partecipazione sammarinese all’Expo 2025 di Osaka brillerà grazie alle spille in argento dello stemma istituzionale della Repubblica realizzate da Arzilli Gioielli.

– Nell’elegante cornice di Arzilli Gioielli nel cuore del centro storico di San Marino, è avvenuta oggi la firma del contratto di sponsorizzazione tra il Commissario Generale Filippo Francini e il titolare della più antica gioielleria del Paese, Marco Arzilli. Una storia d’amore quella tra la Famiglia Arzilli e i gioielli che dura da oltre 90 anni, un’attività tra passato e futuro che detiene ancora oggi il primato di gioielleria più grande d’Europa, meta di vip internazionali, sportivi, imprenditori, attori, cantanti e politici. Non solo gioielli, ma anche orologi e argenteria, realizzati i primi e l’ultima nel laboratorio interno, uno spazio di creazione e produzione nato per avere il controllo sulla qualità dei materiali e delle pietre preziose proposte ai clienti. Personalizzazione, trasformazione e spiccata femminilità dei gioielli sono oggi i valori su cui Arzilli punta. Per il team di manager e volontari del Padiglione di San Marino all’Expo di Osaka, Arzilli Gioielli sta realizzando le spille in argento che riproducono lo stemma istituzionale della Repubblica.

cs Laura Franciosi Expo Osaka 2025

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: