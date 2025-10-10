La persona al centro di ogni terapia

Umanizzare la medicina, significa andare oltre gli aspetti prettamente medici e tenere conto delle sensazioni e i sentimenti di chi combatte una malattia. Un approccio filosofico che ha caratterizzato l’incontro voluto dall’Associazione Oncologica Sammarinese per sensibilizzare sulle esigenze delle persone che si rivolgono alle strutture sanitarie, e in quel periodo della loro vita particolarmente fragili ed emotive. Dalle parole dei sanitari intervenuti è emersa la sensibilità di chi prende in carico chi soffre, alla ricerca non solo di un approccio scientifico e terapeutico ma anche di un sostegno morale e psicologico, che si traduce in attenzione ai bisogni individuali, aiuto per superare il disagio, trasmettere segni di speranza. Importante è stato definito anche il ruolo del volontariato. Particolarmente toccanti le testimonianze di chi sta sostenendo un percorso di guarigione, sollecitate dalla giornalista Sara Bucci, che ha saputo cogliere le emozioni e trasferire un messaggio di forza e determinazione. L’incontro, patrocinato dalla Segreteria di Stato alla Sanità, ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ISS, Claudio Vagnini e del Direttore Sanitario, Alessandro Bertolini, gli interventi del Dottor Leonardo De Meo, delle Dottoresse Beatrice Biagioni, Federica Bianchi, Katia Pagliarani e Carlotta Santelmo, oltre alle testimonianze di Daniela Fusconi, Sarah Taddei e Carla Zavoli. A tutti loro, e al folto pubblico intervenuto, i ringraziamenti della Presidente dell’A.O.S., Maria Grazia Angeli.



