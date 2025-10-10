Umanizzare la medicina, significa andare oltre gli aspetti prettamente medici e tenere conto delle sensazioni e i sentimenti di chi combatte una malattia. Un approccio filosofico che ha caratterizzato l’incontro voluto dall’Associazione Oncologica Sammarinese per sensibilizzare sulle esigenze delle persone che si rivolgono alle strutture sanitarie, e in quel periodo della loro vita particolarmente fragili ed emotive. Dalle parole dei sanitari intervenuti è emersa la sensibilità di chi prende in carico chi soffre, alla ricerca non solo di un approccio scientifico e terapeutico ma anche di un sostegno morale e psicologico, che si traduce in attenzione ai bisogni individuali, aiuto per superare il disagio, trasmettere segni di speranza. Importante è stato definito anche il ruolo del volontariato. Particolarmente toccanti le testimonianze di chi sta sostenendo un percorso di guarigione, sollecitate dalla giornalista Sara Bucci, che ha saputo cogliere le emozioni e trasferire un messaggio di forza e determinazione. L’incontro, patrocinato dalla Segreteria di Stato alla Sanità, ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ISS, Claudio Vagnini e del Direttore Sanitario, Alessandro Bertolini, gli interventi del Dottor Leonardo De Meo, delle Dottoresse Beatrice Biagioni, Federica Bianchi, Katia Pagliarani e Carlotta Santelmo, oltre alle testimonianze di Daniela Fusconi, Sarah Taddei e Carla Zavoli. A tutti loro, e al folto pubblico intervenuto, i ringraziamenti della Presidente dell’A.O.S., Maria Grazia Angeli.
c.s. Associazione Oncologica Sammarinese
La persona al centro di ogni terapia
Grande partecipazione all’iniziativa “Oltre la Cura” organizzata dall’Associazione Oncologica Sammarinese in collaborazione con il Lions Club San Marino. Forti emozioni dalle testimonianze dei sanitari e di chi combatte la malattia.
