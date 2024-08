La piscina esterna dello Stadio del nuoto avrà una copertura pressostatica temporanea Per garantire la continuità dei corsi e incentivare il turismo sportivo

La piscina esterna dello Stadio del nuoto avrà una copertura pressostatica temporanea.

Un protocollo d’intesa importante per la città è stato siglato nei giorni scorsi tra la Polisportiva, Federalberghi e Promhotels di Riccione. L’accordo prevede la compartecipazione per la copertura della piscina esterna del complesso dello Stadio del nuoto con una struttura pressostatica temporanea nei mesi di febbraio, marzo e aprile del prossimo anno. L’iniziativa, che persegue un duplice importante obiettivo per la città, è stata accolta con favore dall’amministrazione comunale. In primo luogo la copertura della vasca esterna garantirà lo svolgimento senza interruzione dei corsi di nuoto e del nuoto libero che devono solitamente essere sospesi durante lo svolgimento delle competizioni nella vasca principale dello Stadio del nuoto. Ciò in attesa che la quinta vasca coperta del complesso natatorio venga completata. Nello stesso tempo la copertura temporanea creerà uno spazio nuovo su una vasca da 50 metri coperta e, di conseguenza, un'ulteriore possibilità per ospitare i gruppi di atleti e le associazioni che, provenienti da tutta Italia e dall’estero, intendono venire a Riccione per lo svolgimento dei collegiali di nuoto e degli allenamenti in vasca olimpica. Il protocollo d’intesa prevede l’impegno di Promhotels nell’attività di destagionalizzazione dell’offerta turistico-sportiva cercando quindi di incrementare le presenze turistiche legate allo sport nei periodi di bassa stagione e proponendo nuovi spazi-acqua ai propri clienti e ai clienti degli hotel associati, ovvero a società sportive di nuoto italiane e straniere. Alla Polisportiva spetterà invece il compito di attivarsi per realizzare la copertura entro il 30 gennaio 2025. Il Comune di Riccione, in un’ottica di condivisione delle duplice finalità dell’iniziativa, in particolare al fine di garantire la fruibilità dell’impianto da parte della cittadinanza per le attività di scuola nuoto per bambini, ragazzi e adulti, attività di acqua fitness e nuoto libero, contribuirà al progetto destinando una quota parte della tassa di soggiorno pari a 15 mila euro. Anche da Federalberghi Riccione la totale condivisione delle finalità dell’iniziativa e l’impegno a promuoverla tra gli associati. L’accordo, firmato dal presidente della Polisportiva Riccione Michele Nitti, dal presidente di Promhotels Riccione Cesare Ciavatta e dal presidente di Federalberghi Riccione Claudio Montanari, regola anche le modalità di gestione delle corsie, orari e tariffe convenzionate. Promhotels Riccione viene riconosciuta infine come interlocutore principale per la gestione dei servizi di prenotazione alberghiera in occasione degli eventi organizzati presso lo Stadio del Nuoto e in occasione di stage e collegiali di nuoto e quale centro unico di prenotazione delle corsie da parte degli hotel nel periodo sopra indicato. Per l’assessore allo Sport Simone Imola: “L’amministrazione comunale ha accolto questo protocollo d’intesa favorevolmente poiché, con un impegno economico minimo, riusciamo a garantire ai cittadini la fruibilità di un’ulteriore vasca coperta e quindi la continuità dei corsi in attesa che venga completata la realizzazione della quinta vasca. Allo stesso tempo possiamo essere più appetibili come destinazione turistico-sportiva in un periodo di bassa stagione”. Michele Nitti, presidente Polisportiva Riccione, ha commentato: “L’impiego della vasca esterna durante il periodo in cui lo Stadio del Nuoto ospita i maggiori eventi natatori nazionali e internazionali, dove accogliamo migliaia di atleti contribuendo con le numerose presenze allo sviluppo sinergico del territorio, ci consentirà di portare avanti senza soluzione di continuità le attività didattiche e di nuoto libero per i residenti.” Cesare Ciavatta, presidente Promhotels Riccione, ha dichiarato: “Promhotels Riccione riconosce il valore di questa iniziativa che coniuga l’esigenza delle differenti realtà territoriali a favore della città, dei riccionesi, degli sportivi, degli albergatori e dei turisti. Promhotels punta con decisione allo sviluppo del turismo sportivo e degli eventi che potranno beneficiare di un’operazione sinergica di questo tipo”. Per Claudio Montanari, presidente Federalberghi Riccione: “È un momento molto importante per la città, mettiamo a sistema relazioni e asset territoriali in un progetto di marketing che crea valore per il territorio e per il turismo. Ritengo questa operazione una buona pratica politica per il bene del territorio con l’obiettivo di generare valore per Riccione e i riccionesi, un’iniziativa che interpreta correttamente il bisogno dei cittadini, dei turisti e degli operatori del settore”.

