La pittura de "i macchiaioli" agli "incontri del lunedì" della Biblioteca di Serravalle

Ha avuto luogo nei locali della nuova sede della Biblioteca Popolare di Serravalle, ubicata all’interno dell’Admiral Point di Dogana, Piano Primo lato Monte, il primo incontro della serie “INCONTRI DEL LUNEDI’ “.

Lunedì 19 Settembre ore 21 il Salotto Culturale della Biblioteca ha ospitato il Prof. Verter Casali che ha parlato – supportato da bellissime immagini – del Palazzo Pubblico o del Governo, con grande attenzione dei numerosissimi presenti, i quali, al termine della ricca ed interessante esposizione, hanno rivolto numerose domande al relatore.

Lunedì 26 settembre stessa sede e stessa ora, avrà luogo il secondo appuntamento con gli “INCONTRI DEL LUNEDI’ “, che avrà per argomento la pittura con “I MACCHIAIOLI”, movimento artistico che si sviluppò a Firenze fra il 1855 e il 1870 che rifiutava qualunque legame con la pittura accademica e propugnava un’arte che riproducesse la realtà rendendo la “vera impressione del vero”. Gli esponenti principali del gruppo furono G. Fattori, S. De Tivoli, T. Signorini, S. Lega, A. Cecioni, C. Banti. Il nome di “macchiaioli” fu dato polemicamente a questi artisti dal critico della Gazzetta del Popolo (1862), che alludeva al loro modo di dipingere per “macchia”, basato su contrasti chiaroscurali e cromatici. Nel corso della serata sarà proiettato – a cura di Luciano Muccioli – un interessante video sull’argomento.

La Biblioteca Popolare di Serravalle invita tutta la cittadinanza a partecipare. L’ingresso è libero.