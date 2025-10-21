"La piuma sul cappello-Parole storie e autori in libertà", nuova Rassegna letteraria proposta dalla Carlo Biagioli srl

"La piuma sul cappello-Parole storie e autori in libertà". È questo il titolo della nuova Rassegna letteraria proposta dalla Carlo Biagioli srl, un mosaico di eventi incontri e performance per mettere il mondo sottosopra, per esplorare la scrittura come gesto di scoperta e gioco, attraverso una piccola selezione di autori, con storie diverse per generi, stili e contenuti. Primo appuntamento in programma venerdì 31 ottobre alle ore 18 presso lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl, via 25 marzo 71 a Domagnano- Rep. San Marino. Ospiti: Alessandro Carli e il suo “Frammenti di Pangea” , Marco Guidi con “Bokeh”, Alessia Paolini con “Libro dell’incertezza” Le parole salvano, le parole alleggeriscono, le parole curano Spesso il valore aggiunto di un libro è la sua capacità di capovolgere le aspettative, presentare prospettive inedite, si scopre l’importanza del dettaglio, il modo in cui una sola parola può incidere e modificare una narrazione. “La piuma sul cappello” è una rassegna che gioca sugli equilibri, un invito a posare lo sguardo dove nessuno guarda, a indossare la leggerezza come stile di vita. Un ciclo di incontri con storie, autori e idee che mettono in discussione le gerarchie abituali, dando valore a ciò che solitamente è considerato dettaglio, nota a margine, orpello.

C.s. - Carlo Biagioli srl

