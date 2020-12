La Polizia Civile sull'incendio che ha provocato la morte di una signora di 84 anni

Un incendio sviluppatosi nella nottata, purtroppo ha provocato la morte di una signora di 84 anni.

La dinamica è in fase di accertamento da parte della Sezione Antincendio della Polizia Civile i cui agenti stati impegnati nelle operazioni di spegnimento, congiuntamente al personale della Guardia di Rocca.

Il rogo, secondo i primi accertamenti, è divampato nel pomeriggio innescatosi verosimilmente dal divano. L'anziana viveva da sola e, probabilmente, non si è accorta del fuoco anche perché, da quanto riscontrato, è stata una combustione senza fiamme che, bruciando il sofà, il fumo che si sprigionava si è velocemente propagato all'interno della casa.

I familiari quando si sono accorti del fumo hanno dato prontamente l'allarme.

Sul posto è arrivata l’autolettiga del 118, una pattuglia della Guardia di Rocca e la Sezione Antincendio la quale ha spento i piccoli focolai e messo in sicurezza l’area.

Probabilmente quando è partito il rogo la signora anziana stava già dormendo nel suo letto.

Dai primi accertamenti l’ipotesi più verosimile è che il fuoco abbia avuto origine a causa di una sigaretta rimasta accesa nei pressi del divano.

In giornata è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra la Sezione Antincendio, e la Protezione Civile per visionare l’ambiente, al fine di accertare le cause del rogo.

Comunicato stampa

Polizia Civile

