La Polizia di Stato celebra il 173° anniversario della sua fondazione.

La Polizia di Stato celebra oggi 10 aprile 2025 il 173° anniversario della sua fondazione. A Rimini, la cerimonia si è svolta presso la Comunità di San Patrignano, esempio di impegno e passione civile, in cui le persone ritrovano speranza e ricostruiscono con fiducia il loro futuro, ponendo alla base della loro convivenza il rispetto delle regole e della dignità della persona. Durante la cerimonia, alla presenza delle autorità civili e militari della Provincia, sono stati illustrati gli importanti traguardi raggiunti, l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti della Provincia di Rimini per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il soccorso pubblico, che sta dietro al motto #essercisempre che contraddistingue la nostra natura istituzionale. Le celebrazioni sono iniziate alle ore 09:00, davanti all’ingresso della Questura, con la deposizione di una corona presso la Lapide ai Caduti della Polizia di Stato ed il Cippo in memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio MOSCA, vittima della banda della Uno Bianca, da parte del Sig. Prefetto di Rimini e del Sig. Questore, alla presenza dei Funzionari e dei familiari del poliziotto. Subito dopo, gli ospiti sono stati accolti presso la Comunità di San Patrignano, ove si è svolta la solenne cerimonia, durante la quale abbiamo ascoltato il coro composto dagli appartenenti alla comunità e la testimonianza di un ospite che ha raccontato la sua esperienza e la voglia di riscatto conseguita anche grazie alla conoscenza di due poliziotti, presenti in sala. Hanno partecipato preziosamente alcune classi di vari gradi delle scuole di Coriano e Rimini che sono stati coinvolti in attività dimostrative delle specialità della Polizia. Una parte degli studenti superiori ha collaborato nell’accoglienza degli invitati, in quanto attività connessa con il loro indirizzo scolastico. Il coinvolgimento degli studenti ha rappresentato simbolicamente un messaggio di vicinanza e di prossimità rivolto ai giovani. Inoltre, sono stati premiati i poliziotti che si sono particolarmente distinti nell’attività di servizio. Il Questore di Rimini, nel suo discorso, ha sottolineato il costante impegno espresso dai poliziotti della Provincia nel corso dell’anno, confortato dagli importanti risultati operativi conseguiti, che hanno contribuito a rendere la Polizia di Stato una delle amministrazioni pubbliche più stimate dalla popolazione. E ha concluso la cerimonia chiamando sul palco la Presidente della Comunità di San Patrignano per ringraziarla dell’ospitalità.

