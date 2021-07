La precisazione di Farmaceutici Morri: "Nessun accordo su un presunto regime di monopolio"

Farmaceutici Morri spa ritiene doveroso effettuare le seguenti precisazioni alle dichiarazioni rilasciate dal Segretario alla Sanità, on.le Roberto Ciavatta, così come riportate da San Marino RTV nel servizio “Giù le mani dalla sanità”, andato in onda nella giornata di venerdì 9 luglio u.s. Non esiste alcun accordo che vincola il Centro Farmaceutico ISS a rifornirsi esclusivamente presso Farmaceutici Morri spa in un presunto regime di monopolio. L’approvvigionamento dei farmaci da parte dell’ISS avviene direttamente presso le ditte produttrici. Il Centro Farmaceutico ISS si rivolge a Farmaceutici Morri spa, così come ad altri fornitori sammarinesi, unicamente per supplire a eventuali carenze di magazzino relative a farmaci urgenti, per l’acquisto di prodotti occasionali o difficilmente reperibili perché contingentati o in esaurimento scorte. Farmaceutici Morri spa si è adoperata negli anni, e si adopera tuttora, per far fronte tempestivamente alle richieste del Centro Farmaceutico, evitando così che eventuali indisponibilità di farmaci del Centro possano causare disagi ai cittadini che si rivolgono alle farmacie dello Stato. Il Centro Farmaceutico intrattiene regolari rapporti con Farmaceutici Morri spa in quanto può contare sull’esperienza maturata in 60 anni di attività, sulla rapidità e sulla garanzia del servizio e su una dilazione di pagamento molto vantaggiosa, che va ben oltre i normali termini di legge e le richieste di tutti gli altri grossisti. Farmaceutici Morri spa rinnova la propria disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le istituzioni preposte alla gestione del servizio farmaceutico, al fine di rendere tale servizio sempre più efficiente ed efficace, nell’interesse dei cittadini e dello Stato.

c.s. Monica Morri, Amministratore delegato Farmaceutici Morri spa