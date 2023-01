La presentazione del nuovo ciclo pittorico murale dell'artista Davide Frisoni

La presentazione del nuovo ciclo pittorico murale dell'artista Davide Frisoni.

Domenica 5 Febbraio alle ore 16,30 presso la Chiesa di San Martino di Bordonchio-Igea sarà presentato il nuovo ciclo pittorico murale dell'artista Davide Frisoni. Il parroco Don Enzo e Davide Frisoni racconteranno il lavoro di concepimento, sviluppo e realizzazione dell'opera sacra murale contemporanea più importante dell'Emilia Romagna (terza a livello nazionale). L'opera nasce a completamento di una architettura concepita come unicum, come un'unica opera, che comprende struttura architettonica, decorazioni, vetrate, arredi ed infine i dipinti a parete, inserendosi come novità in ambito contemporaneo. In realtà il metodo è quello antico ed è ciò che oggi apprezziamo e ammiriamo nelle chiese e cattedrali della tradizione cristiana. "Una sfida per me che non dipingo abitualmente la figura umana e in bicromia. Un lavoro che mi ha chiesto di uscire dai miei canoni per inserirmi in un contesto esistente già molto carico di simboli. Ho deciso di armonizzare il mio intervento con l'ambiente che lo ospita, cercando un linguaggio che abbracciasse il frequentatore di un luogo sacro e lo aiutasse a immergersi nella meditazione e la preghiera. Una bella sfida che credo di aver vinto con l'aiuto di don Enzo e Corrado Monti che ha progettato la chiesa".

c.s.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: