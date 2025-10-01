La presentazione della stagione teatro 20025/2026 del Teatro Pazzini di Verucchio

Si alza il sipario sul Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio, pronto ad accogliere il pubblico per una nuova Stagione Teatrale 2025/2026. Sotto la direzione artistica della Compagnia Fratelli di Taglia, giunta al suo nono anno consecutivo alla guida del teatro, la stagione prenderà il via venerdì 28 novembre 2025 per concludersi sabato 18 aprile 2026, con un cartellone ricco di appuntamenti che spaziano tra prosa, comicità e musica, coinvolgendo artisti del panorama nazionale, internazionale e del territorio locale. Novità di questa edizione sarà l’introduzione di tre appuntamenti domenicali pomeridiani, con inizio alle ore 18.00, pensati per ampliare l’offerta e coinvolgere ancora di più il pubblico. Il 15 novembre partirà la stagione 2025/26 del teatro Pazzini di Verucchio. L'amministrazione Comunale ringrazia la compagnia dei "Fratelli di Taglia" che con impegno e passione ha preparato un ricco calendario di spettacoli di prosa e musica – commenta Maria Antonietta Pazzini, Assessore Cultura e Turismo del Comune di Verucchio. Spettacoli serali e pomeridiani saranno momenti di aggregazione, di divertimento e riflessione per i verucchiesi e tutti gli appassionati di prosa e musica. Il teatro è parte della storia di Verucchio e siamo lieti che la tradizione continui con l'innovazione che il mondo dello spettacolo richiede. Un percorso pensato per riflettere sull’attualità con leggerezza e intelligenza, capace di emozionare e divertire grazie a un mix equilibrato di grandi nomi, nuove proposte e incursioni nei linguaggi più contemporanei. L’inaugurazione sarà affidata a un fuori programma a ingresso libero, con il patrocinio del Comune di Verucchio, sabato 15 novembre: lo spettacolo Paura ti butto via, con Piera Vitali, Deborah Vico e Annalisa Galvagni, porterà l’attenzione sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il cartellone ufficiale partirà venerdì 28 novembre con Alessandro Fullin e Le tre sedie, seguito sabato 6 dicembre da Giulia Pont con il monologo ironico e commovente Ti lascio perché ho finito l’ossitocina. Sabato 13 dicembre salirà sul palco Paolo Rossi con Stand Up Classic, mentre mercoledì 17 dicembre sarà la volta del tradizionale concerto gospel natalizio con Cedric Shannon Rives, direttamente dagli Stati Uniti. Il nuovo anno si aprirà domenica 11 gennaio con l’omaggio musicale della band Damadorè alla leggendaria tournée di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi, mentre venerdì 16 gennaio arriverà Gioia Salvatori con il suo irriverente Cuoro. Domenica 25 gennaio alle ore 18.00 sarà la volta di Peppe Servillo con Il fuoco che ti porti dentro, performance intensa che affronta temi universali con ironia e profondità, e domenica 8 febbraio, sempre alle ore 18.00, Matthias Martelli e il fisarmonicista Simone Zanchini porteranno in scena Il suono delle pagine, un affascinante intreccio di narrazione mimica, jazz e poesia. Venerdì 13 febbraio Danila Stalteri con Guida pratica per coppie alla deriva offrirà una commedia brillante sulle crisi di coppia, mentre domenica 15 marzo alle ore 18.00 Lodo Guenzi, insieme a Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta, interpreterà Toccando il vuoto, tratto dal celebre romanzo di Joe Simpson, una storia avvincente di sopravvivenza e resilienza. Il mese di marzo vedrà protagonista anche la comicità emergente con le selezioni del festival Locomix, in programma sabato 21 e sabato 28 marzo, appuntamenti che permetteranno ai sei comici più votati di accedere alla finale a San Marino. La chiusura della stagione sarà affidata agli artisti del territorio: sabato 11 aprile Denis Campitelli presenterà A trebbo con Shakespeare, una riscrittura originale e dialettale del grande drammaturgo, mentre sabato 18 aprile Quotidiana.com, con Roberto Scappin e Paola Vannoni, porterà in scena Tabù. Ho fatto colazione con il latte alle ginocchia, uno spettacolo che affronta i divieti e le contraddizioni della società contemporanea. Una stagione che intreccia prosa, comicità, stand-up, musica e impegno civile, confermando il Teatro Pazzini come un luogo di incontro, riflessione e intrattenimento, capace di raccontare il presente con leggerezza e profondità.

c.s. Teatro Eugenio Pazzini

