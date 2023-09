La presidente della Commissione Affari Esteri della Repubblica italiana Stefania Craxi in visita oggi sul Titano

È salita oggi sul Titano, in visita alla Repubblica, la Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica italiana, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, accompagnata dall’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Sergio Mercuri e accolta a Palazzo Begni dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti, e per le Finanze ed il Bilancio, Marco Gatti. La Presidenti Craxi si è intrattenuta a colloquio con i tre membri dell’Esecutivo e le rispettive Delegazioni, confrontandosi sulle numerose collaborazioni in atto tra le rispettive Commissioni parlamentari, nel proposito comune di rafforzare gli ambiti di cooperazione e l’approfondimento su numerosi temi di reciproco interesse. È seguita inoltre un’analisi dello scenario geopolitico attuale, trattandosi dunque le sfide comuni sia a livello internazionale che a livello europeo; forte attenzione da parte della Presidente Craxi è stata prestata anche all’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione europea, il cui il perfezionamento è previsto entro l’anno corrente. La Presidente ha espresso soddisfazione per l’avvenuta ratifica, da parte del Senato, del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, sottoscritto a Roma il 27 settembre 2021. Ha inoltre informato i tre Segretari di Stato che è al vaglio del Parlamento l’Accordo relativo al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena. Il Segretario di Stato Beccari ha altresì ripercorso la fruttuosa produzione di intese bilaterali tra le due Repubbliche, conclusi negli ultimi anni. Nel pomeriggio, la Presidente Craxi è stata accolta in Udienza pubblica degli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, a margine della quale il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha conferito all’Ospite l’Onorificenza dell’Ordine Equestre dei Cavalieri di Sant’Agata. A seguire l’Udienza pubblica, ha avuto luogo un incontro della Presidente Craxi con i membri della Commissione Consigliare Permanente Affari Esteri.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

