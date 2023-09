La Presidente della Commissione Esteri e Difesa della Repubblica Italiana Stefania Craxi in visita ufficiale

Domani a San Marino l’ospite incontrerà i Capitani Reggenti e alcuni membri del Congresso di Stato poi sarà insignita dell’Onorificenza di Sant’Agata

La Senatrice e Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Repubblica Italiana Stefania Gabriella Anastasia Craxi sarà domani in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino. Il programma della visita prevede l’incontro, alle ore 12 a Palazzo Begni della Senatrice Craxi con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, con il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti e con il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti accompagnati dalle rispettive delegazioni e dall’Ambasciatore di Italia a San Marino SE Sergio Mercuri.

Alle 12.40 a Palazzo Begni sono previste dichiarazioni dell’ospite alla stampa.

Alle 15 la Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Repubblica Italiana Stefania Gabriella Anastasia Craxi, accompagnata dal Segretario di Stato Luca Beccari e dal Segretario di Stato Gian Nicola Berti sarà ricevuta in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti e a seguire verrà insignita dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Alle 15.30 è previsto l’incontro della Presidente Craxi con i membri della Commissione Consigliare permanente Affari Esteri e, in seguito, si sposterà presso la Parva Domus per l’incontro con il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti prima di essere impegnata alle 17.30 con la “Scuola dei Riformisti” presso l’Hotel Titano.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Interni e Funzione Pubblica

