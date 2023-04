La presidente nazionale Anvu Silvana Paci: “Piena soddisfazione per la giornata di formazione per la Polizia locale che si è svolta a Riccione”

“Un’importante giornata di formazione per la Polizia locale. Esprimo pieno compiacimento e soddisfazione per l’esito di un’attività di approfondimento necessaria che ha visto la partecipazione di agenti arrivati da tutta la regione e da diverse parti d’Italia”. Lo ha detto la presidente nazionale dell’Anvu, associazione nazionale Polizia locale d’Italia, al termine della giornata di aggiornamento professionale dal titolo “L’attività di polizia giudiziaria alla luce della riforma Riforma Cartabia” che si è svolta oggi al Palazzo del Turismo di Riccione. Al Palazzo del Turismo, dove è intervenuto anche Ugo Terracciano, già Dirigente della Polizia di Stato e professore a contratto presso l'Università di Bologna nel corso di laurea in Scienze criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza, si è approfondito come la riforma Cartabia influenzi gli atti di polizia giudiziaria e condizioni l’attività della Polizia locale, soprattutto in materia di infortunistica stradale. “Anvu - dice la presidente nazionale Silvana Paci - ringrazia la comandante del corpo intercomunale di Polizia Locale Isotta Macini per la disponibilità dimostrata e la grande collaborazione fornita nell’organizzazione dell’evento”. Parole di grande apprezzamento vengono rivolte da Paci anche nei confronti dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Riccione Oresta Capocasa. “Con il suo intervento - sottolinea la presidente - Capocasa ha emozionato l’assemblea. Ha manifestato grande vicinanza alla categoria, sottolineandone l’importanza, descrivendola come sempre più vicina ai cittadini. Non si è trattato di parole di circostanza ma del riconoscimento di un grande ruolo per garantire la sicurezza che Capocasa ha sempre riscontrato anche quando esercitava la funzione di Questore: si è sempre dichiarato fiero della collaborazione con la Polizia locale”. La presidente di Anvu si è unita alle considerazioni dell’assessore e poi si è soffermata sulla situazione della proposta di riforma della legge sulla Polizia locale, andando a evidenziare che “un percorso di modifica darebbe alla categoria risposta ad aspettative che da decenni vengono disattese”.

cs Comune di Riccione