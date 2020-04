La Prima Coccola e Marlù, arriva nuovo sistema “Hemocron” per l’ospedale di Rimini

La Prima Coccola e Marlù, arriva nuovo sistema “Hemocron” per l’ospedale di Rimini.

In queste settimane tanti stanno donando per aiutare ospedali, medici, infermieri: la prima linea di coraggio, professionalità e abnegazione contro Cocvid-19. Aziende, imprese, fondazioni bancarie o chi ha maggiori possibilità, lo fa con grandi cifre. Ma anche le persone normali, chi fa i conti ogni giorno col proprio bilancio familiare, sente il bisogno di offrire il proprio contributo. È quanto accaduto anche Rimini dopo la diretta web #MARLUdiversamenteACASA, organizzata dal marchio del gioiello delle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri, insieme ai volontari dell’associazione La Prima Coccola, per sostenere i reparti di terapia intensiva dell’ospedale Infermi. “In due settimane sul nostro conto corrente sono arrivate centinaia di donazioni. Una pioggia di piccole somme, nella media trenta o quaranta euro. Persone che hanno seguito lo spettacolo, hanno diligentemente copiato l’Iban della nostra associazione e ci hanno spedito quanto potevano - spiega Alessandro Marchi, presidente di La Prima Coccola, l’Odv da 5 anni all’opera nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale riminese – Al di là della cifra raccolta, diecimila euro, è dimostrazione di solidarietà collettiva. Ognuno vuole fare la sua parte, anche se piccola e magari costa pure qualche rinuncia”. “Con il ricavato e concordando la scelta con direzione sanitaria degli Infermi abbiamo acquistato un sistema per misurare la coagulazione sanguinea che da lunedì sarà già utilizzato per la cura dei malati. Da notare come Werfen, l’azienda che produce il sistema Hemocrom, si sia unita al nostro sforzo e lo abbia reso disponibile e a meno della metà del suo presso di mercato”, ha sottolineato Alessandro Marchi. “Il nostro obiettivo era comunicare con forza il messaggio di restare e casa, di farlo in modo diverso. Di vivere questa condizione non solo come una limitazione, ma opportunità di continuare a stare insieme e vicini, anche se in modo differente da quello delle nostre vite prima di Covid-19 – spiega Marta Fabbri di Marlù Gioielli – i primi segnali positivi di questi giorni confermano che le persone hanno capito l’importanza di questo comportamento e dell’essere disponibili ad aiutare gli altri. Un pensiero condiviso dai tantissimi artisti che ci hanno donato la loro presenza nelle nostre dirette web: da Ezio Greggio a Walter Rolfo, da Francesco Baccini a Silvia Mezzanotte, Dodi Battaglie e tantissimi altri. I migliaia di messaggi che noi e La prima Coccola abbiamo ricevuto sui social ce lo confermano”. Infatti, alcune frasi degli ospiti di “#MARLUdiversamenteACASA”, quali “contaminarsi di felicità”, “allarghiamo il più possibile il bene” sono subito diventate i claim di ogni commento. Mentre, l’indicazione del “diario delle cose belle” lanciata da WalterRolfo, un notes dove segnare tutte le piccole e grandi cose positive che ci accadono in questi giorni e da portare con noi anche dopo la ripartenza, ha subito raccolto l’adesione di tante persone. Domani (sabato 18 – h. 17.00 – 18.30) nuova diretta web sul canale Facebook di Marlù per continuare a donare. Andrea Prada presenta: Andrea Roncato, Claudio Beltrami, Emanuele Aloia, Carolina Benvenga, Mapi Danna. Ospiti speciali e i volontari dell’associazione “AT - Associazione nazionale Atassia Telangiectasia”, dedicata a sviluppo ricerca medica e cura di una rara e gravissima malattia dell’infanzia.



I più letti della settimana: