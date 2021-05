La prossima settimana al via la 142^ Assemblea dell’UIP

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Mariella Mularoni (Presidente), Marica Montemaggi (Vice-Presidente), Paolo Rondelli e Sara Conti, parteciperà alla 142^ Assemblea dell’UIP, in formato virtuale, in programma dal 24 al 28 maggio 2021. L’Assemblea è stata preceduta dalle riunioni delle Commissioni permanenti, del Forum delle donne parlamentari e del Forum dei giovani parlamentari, e degli altri organi sussidiari del Consiglio direttivo nelle settimane che precedono l’Assemblea. L’Assemblea in seduta plenaria sarà chiamata a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza tra le diverse proposte formulate, mentre il dibattito generale verterà sul ruolo dei parlamenti al fine di superare la pandemia oggi e sui processi per costruire un domani migliore. Nel corso dei lavori in preparazione dell’Assemblea, le Commissioni Permanenti Pace e Sicurezza Internazionale, Sviluppo sostenibile, Finanze e Commercio, Democrazia e Diritti Umani hanno trattato le tematiche relative agli approcci alla resilienza, le strategie parlamentari per rafforzare la pace e la sicurezza contro le minacce e i conflitti derivanti dai disastri legati al clima e dalle loro conseguenze, il recupero sostenibile e resiliente dalla pandemia di COVID-19, l’accessibilità ai vaccini come bene pubblico, le opportunità per avanzare verso un'economia verde, la rinnovata cooperazione multilaterale e il dialogo per affrontare le sfide globali.

