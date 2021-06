La prossima settimana modifiche alla circolazione per lavori a Ponte Verucchio

La prossima settimana modifiche alla circolazione per lavori a Ponte Verucchio.

Nel corso della prossima settimana inizieranno i lavori alla condotta del gas presente su ponte Verucchio. L’intervento ha lo scopo di spostare provvisoriamente la condotta dalla posizione attuale e permettere così il sollevamento e il riposizionamento delle travi. Durante i lavori sarà modificata la circolazione nel tratto compreso tra la rotonda all’uscita del ponte e la via Budrio, prevedendo:

chiusura dell’uscita della rotonda verso la comunale via ponte

senso unico dalla rotonda a via Budrio in questo senso di percorrenza;

istituzione del divieto di accesso verso la rotonda all’altezza del ristorante Zaganti

Al fine di permettere i collegamenti preclusi provenendo dalla Marecchiese, si dovrà proseguire lungo la Marecchiese sino alla rotonda con la comunale via Ponte. L’intervento, di cui una parte è già in esecuzione, salvo imprevisti, dovrebbe durare non più di tre giorni, limitando quanto possibile i disagi. I lavori saranno svolti dalla Ditta CBR di Rimini, responsabile della segnaletica collocata.

c.s. Provincia di Rimini

