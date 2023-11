La Protezione Civile di San Marino impegnata a fronteggiare le criticità causate dal maltempo in Toscana

In conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre scorso che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonchè l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, è stato dichiarato stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. In questo contesto emergenziale anche la Protezione Civile di San Marino è impegnata a fronteggiare le criticità causate dall’eccezionale maltempo che ha colpito la regione Toscana. I volontari sammarinesi sono stati mobilitati e una prima squadra è in partenza nel primo pomeriggio di oggi in affiancamento alla colonna mobile della Regione Emilia Romagna e al Coordinamento delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Rimini. Al momento gli interventi sono concentrati nel comune di Campi Bisenzio, le nostre squadre turneranno ogni quattro giorni per dare un supporto continuativo alla popolazione.

C.s. Protezione Civile san Marino

