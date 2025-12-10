La protezione Civile sammarinese incontra il Dirigente Regionale dell'agenzia a Bologna

Una delegazione del Servizio di Protezione Civile composta dal Capo ing. Pietro Falcioni, dai funzionari Arch. Roberta Valli e dott. Luca Gualandra, ha incontrato, a Bologna, il nuovo Direttore dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ing. Massimo Camprini finalizzato a consolidare i già ottimi rapporti di collaborazione tra le due realtà con i medesimi obiettivi. All’incontro erano presenti anche il Responsabile Attività Estrattive e Protezione Civile dell’Ufficio Territoriale di Rimini, geom. Antonio Pesaresi e il Responsabile Settore Coordinamento Tecnico, Sicurezza Territoriale e Protezione Civile ing. Simone Dallai. L’incontro ha rappresentato un’opportunità per consolidare sinergia e rapporti di cooperazione tra i due territori e per avviare un percorso di aggiornamento dei protocolli operativi siglati nel gennaio 2019. Sia il Capo Servizio Protezione Civile San Marino che il Direttore dell’Agenzia hanno ribadito l’importanza di una collaborazione strutturata, basata su scambio di informazioni, formazione congiunta e aggiornamento continuo delle procedure. Si è quindi auspicato l’istituzione di un tavolo tecnico incaricato di rivedere i protocolli esistenti e proporre nuove modalità operative condivise focalizzandosi in particolare sul tema della semplificazione delle procedure così da rendere più rapidi ed efficaci gli interventi congiunti, soprattutto in situazione di emergenza. Il colloquio si è concluso con un impegno reciproco a proseguire su questa linea di sinergia gettando le basi per una collaborazione sempre più dinamica ed efficiente. Nella medesima giornata la delegazione ha poi incontrato anche i vertici ARPAE per una futura collaborazione in tema di monitoraggio degli effetti al suolo in seguito ad eventi meteo avversi nell’ottica di sviluppare il progetto sperimentale di Centro Funzionale di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico.

C.s. - Servizio Protezione Civile

