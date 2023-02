La Protezione Civile sammarinese incontra la Protezione Civile della Regione Marche

In data odierna l’ing. Stefano Stefoni, Direttore della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche, accompagnato dal dott. Matteo Giordano P.o. Segreteria tecnico-organizzativa, è stato in visita presso il Servizio di Protezione Civile della Repubblica di San Marino. Ad accoglierlo il Capo della Protezione Civile ing. Pietro Falcioni che ha rappresentato la realtà sammarinese congiuntamente ai funzionari tecnici del Servizio, dott.ssa Valentina Ugolini, ing. Eleonora Guidi, ing. Daniela Reffi, ing. Andrea Silvagni. La delegazione marchigiana è stata poi accolta dal Comandante dott. Werter Selva presso il Comando di Polizia Civile, a rappresentare il forte legame che unisce la struttura operativa della Polizia Civile al Servizio di Protezione Civile per una efficiente risposta in emergenza. L’incontro è proseguito presso la sede della Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente alla presenza del Segretario On.le Stefano Canti, del Direttore di Dipartimento Avv. Alessandra Guidi e del Segretario Particolare ing. Susy della Valle dove si è avuto un proficuo scambio di vedute tra le due realtà, con la reciproca consapevolezza di mirare ad unico obiettivo, quello della sicurezza delle persone, del territorio e dell’ambiente. La Regione Marche e la Repubblica di San Marino, per ragioni geografiche e affinità di territorio da sempre sono legate da ambiti di forte integrazione sociale, culturale ed economica e gli stessi territori presentano similari caratteristiche morfologiche e di uso del suolo tali da essere sottoposti agli stessi potenziali rischi naturali ed antropici e alle relative attività di protezione civile. In quest’ottica, il confronto e l’approfondimento dei temi di protezione civile con strutture omologhe di grande esperienza quale quella marchigiana costituisce un importante collaborazione ai fini di una sempre più strutturata risposta all’evento calamitoso. A tal proposito le Parti hanno dato atto della comune volontà e disponibilità di collaborazione in ambito di protezione civile nell'interesse delle proprie comunità, con l'intento altresì di dare forma ad un accordo ed eventuali protocolli operativi per sviluppare sinergie e azioni coordinate ed integrate fra le omologhe strutture di protezione civile, al fine di mettere a disposizione le risorse e le conoscenze acquisite per le attività in caso di emergenza e di mutuo soccorso.

