La qualità ineguagliabile delle MOKA di Mokavit in esposizione nello shop del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka

La qualità ineguagliabile delle MOKA di Mokavit in esposizione nello shop del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka.



A soli pochi giorni dalla partenza dello staff di manager per il Giappone, prevista nella prima mattinata di giovedì, il Commissariato per Expo 2025 Osaka firma un altro accordo di sponsorizzazione. Azienda leader nella produzione di moka a induzione, Mokavit diventa SILVER SPONSOR del progetto con una fornitura di alcuni kit dei loro prodotti che saranno esposti all’interno dello shop; nei giorni scorsi, la firma tra il Commissario Generale Filippo Francini e l’Amministratore Delegato Mokavit Pierluigi Colorisi.

Realizzati artigianalmente con materiali di altissima qualità, robusti e funzionali, i prodotti Mokavit sono sottoposti a rigorosi controlli; contraddistinti da un design senza tempo, sono garantiti a vita. Mokavit fa del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente, uno dei suoi principi fondanti, azzerando gli sprechi, per questo si dedica costantemente al perfezionamento dei prodotti e dei processi produttivi, per aumentarne l’efficienza e ridurne al minimo l’impatto ambientale.

“Mokavit è entusiasta di accompagnare San Marino in un evento di tale portata”, ha commentato il management dell’azienda. “Siamo fieri di portare il nostro know-how e la nostra passione per il caffè all’attenzione di un pubblico globale. Le nostre Moka ad Induzione, frutto di ricerca e innovazione, incarnano perfettamente l’equilibrio tra tradizione e modernità, caratteristiche che ci rendono unici nel panorama internazionale”.



Comunicato stampa

Commissariato San Marino Expo

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: