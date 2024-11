La radio dell’Università di San Marino fra i partner di “Sentire le voci”, la festa del podcast a Cesenatico Per Usmaradio, inoltre, giovedì 21 novembre il secondo appuntamento di “BIOMA Festival musiche radicali”

Media partner insieme a RaiPlay Sound della tre giorni dedicata al racconto e all’ascolto “Sentire le voci - la festa del podcast”, l’emittente dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Usmaradio, ha registrato e pubblicato in tempo reale su Spotify e altre piattaforme tutti gli interventi che hanno caratterizzato la manifestazione, per un totale di oltre nove ore di programmazione tuttora disponibili.

La realtà diretta da Roberto Paci Dalò si è dunque posta al centro della kermesse che dall’8 al 10 novembre, alla sua seconda edizione, ha visto alternarsi sul palco del Teatro Comunale di Cesenatico figure provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo come Daniele Tinti, autore di uno dei podcast più seguiti in Italia, Oliviero Bergamini, caporedattore della redazione Esteri del Tg1 Rai, Andrea Borgnino, responsabile di RaiPlay Sound, Matteo Caccia, voce di Radio24, e Federico Buffa, telecronista sportivo impegnato in passato per emittenti come Sky.

Per Usmaradio gli impegni proseguiranno giovedì prossimo a San Marino con il secondo appuntamento di “BIOMA Festival musiche radicali”, che il 6 novembre scorso ha affollato l’aula magna della sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, con l’apertura affidata a una masterclass e una performance del berlinese Robert Lippok, compositore e artista visivo di punta della scena internazionale.

Il format proposto, che comprende un concerto dal vivo, verrà riproposto giovedì 21 novembre negli stessi spazi del primo appuntamento con il contrabbassista Giacomo Piermatti e i compositori Paolo Bragaglia e Francesco Poggianti.

Mercoledì 4 dicembre, infine, la chiusura del festival con Fabrizio Modonese Palumbo, la sassofonista e clarinettista Giulia Barba e il Sidera Saxophone Quartet, del quale fanno parte Gianpaolo Antongirolami, Michele Selva, Michele Bianchini e Daniele Berdini. Gli appuntamenti inizieranno alle ore 17. Ingresso libero.



