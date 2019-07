La RAI a San Marino per il Torneo della Libertà

Domenica 21 luglio, in occasione del Torneo della Libertà, organizzato dal gruppo storico sammarinese La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino insieme alla Lega Arcieri Medioevali, una troupe de La Vita in Diretta Estate, popolare programma di Rai 1, è salita sul Titano per realizzare un breve speciale sul torneo, valido come 13° Campionato nazionale italiano assoluto individuale di arco storico, nonché per il campionato nazionale LAM. Lo speciale è online su Rai Play (puntata del 24 luglio). Le telecamere della Rai hanno colto le emozioni e il colore offerte dal Torneo, grazie alla partecipazione di oltre 350 arcieri provenienti da tutta Italia, a cui si è aggiunta una delegazione ospite dall’Ungheria, che hanno affascinato i visitatori con la destrezza nel tiro e i caratteristici costumi. L’inviata Benedetta Rossi ha voluto provare l’ebbrezza di effettuare un tiro in Cava dei Balestrieri, assistita dagli arcieri de La Cerna dei Lunghi Archi. Un’emozione che tutti potranno vivere visitando il centro storico fino al 31 luglio. Nelle serate di venerdì 26 e dal 29 al 31 luglio, i gruppi storici sammarinesi, con spettacoli, racconti e dimostrazioni, proietteranno i visitatori in un fantastico mondo popolato da cavalieri, dame, balestrieri, musici e sbandieratori. Oltre alla Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, sarà possibile ammirare la Federazione Balestrieri Sammarinesi, i Fera Sancti e I Fanciulli e la Corte di Olnano–Compagnia dell’Istrice.