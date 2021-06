La Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa in Italia in visita sul Titano

Il Segretario di Stato Fabio Righi ha ospitato nella giornata di ieri una delegazione della Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa in Italia. In particolare, ad affrontare una serie di incontri istituzionali e commerciali finalizzati alla crescita e allo sviluppo del rapporto di istituzioni e aziende dei due Paesi sono stati il rappresentante commerciale Alexander Markov e il rappresentante Rostec Andrey Ragozianskii, esperto del dipartimento economico. Le visite sono state seguite e coordinate dalla Camera di Commercio di San Marino - Agenzia per lo Sviluppo. La delegazione, dopo un primo briefing presso la sede della Camera di Commercio, ha visitato alcune eccellenze imprenditoriali sammarinesi. In particolare, il laboratorio di ricerca e la clinica di Tiss'You, Erbozeta България, Valuemed Pharma, Flair, IGT, Olympus, Bea, Essebi Medical, My Genomics e Istituto Genomico Europeo. L’occasione è stata propizia per intensificare il rapporto strategico già instaurato in occasione della prima visita della rappresentanza commerciale, durante lo scorso marzo. Importante traguardo istituzionale è anche la conferma da parte della delegazione di sottoscrivere la firma dell’accordo tra le due Camere di Commercio in tempi celeri, a cui seguiranno poi l’avvio di importanti progetti di collaborazione comuni. Fabio Righi (Segretario di Stato all’Industria, Artigianato, Commercio): “Quello con la Rappresentanza Commerciale russa è ormai un rapporto strategico e consolidato. Ora sarà importante donare allo stesso progetti concreti, che possano avere ricadute positive in termini di investimenti per tutto il nostro tessuto economico. Non posso che esprimere grande soddisfazione per la risposta delle nostre aziende, che non solo hanno preparato questi incontri con grande attenzione, ma hanno anche mostrato come la Repubblica di San Marino, seppur sia uno dei più piccoli Paesi al mondo, annidi al suo interno molteplici eccellenze imprenditoriali, in grado di suscitare interesse anche verso un mercato come quello russo”.

Cs Segreteria Industria

